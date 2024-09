Iliad, GIGA 180: il super prezzo dell'offerta che regala il 5G

Secondo quanto detto ultimamente da diversi utenti, non c’è mai stato un periodo così prolifico per quanto riguarda le offerte mobili. Sono numerose infatti le persone che stanno riuscendo a cambiare gestore rapidamente, peraltro riuscendo ad ottenere anche ciò che desideravano. Non per forza bisogna optare per un provider virtuale o per i soliti noti, aziende che Iliad ha deciso di combattere con tutte le sue forze.

Proprio il provider leader in Italia infatti è sceso in campo con offerte molto interessanti e che riescono a garantire mensilmente il meglio tenendo conto dei soliti minuti, messaggi ed SMS.

Iliad mette in difficoltà tutti e lo fa con le offerte del passato che tornano con prezzi aggiornati

In questo momento sono tre le offerte presenti sul sito, con la Giga 180 che è ritornata a far parte dell’organico. Parlando proprio di questa proposta che è stata ripristinata da Iliad, c’è da dire che il prezzo è davvero eccezionale: costa solo 9,99 € al mese. Al suo interno i contenuti rispecchiano alla grande i valori di convenienza e quantità che Iliad propone, mettendo a disposizione minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 180 giga in rete 5G tutti i mesi.

Le altre due offerte si articolano più o meno sulla stessa lunghezza d’onda, proponendo infatti minuti e messaggi illimitati allo stesso modo. La Giga 120 è la meno costosa e anche la sola che non offre il 5G. Al suo interno infatti ci sono 120 giga in 4G per la navigazione sul web per un prezzo di 7,99 € al mese per sempre.

Tornando invece al 5G gratis, ad offrirlo e anche la Giga 250, una soluzione mobile che Iliad implementa con ben 250 giga in 5G ogni mese per un prezzo di 11,99 € per sempre. Ovviamente c’è da ricordare anche un aspetto molto importante, il quale riguarda la fibra ottica. Solo chi sceglie offerte che vanno da 9,99 € al mese a salire con Iliad può optare per uno sconto sulla rete domestica.