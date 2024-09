Android: un regalo clamoroso agli utenti, oggi gratis 6 app a pagamento

Tutti gli utenti Android conoscono benissimo il sistema operativo e sanno che molto frequentemente avvengono delle cose molto interessanti. Oggi, ad esempio, è una di quelle giornate in cui gli utenti che fanno riferimento al Play Store di Google potranno scaricare gratuitamente dei titoli a pagamento.

Proprio all’interno del celebre marketing di Google infatti sono comparsi dei giochi e delle applicazioni che invece di mostrare un prezzo, sono disponibili gratis. Ovviamente tale promozione è disponibile a tempo limitato e non per sempre, per cui il consiglio è sicuramente quello di fare prima possibile. Tutti coloro che scaricheranno un’applicazione a un gioco dal Play Store direttamente sul loro smartphone Android, si assicureranno il titolo per sempre gratis, anche nel caso in cui dovessero decidere di disinstallarlo.

Android: le app del Play Store che gli utenti oggi possono scaricare gratis

Con l’arrivo di queste grandi promozioni in casa Android, c’è sempre molto entusiasmo che scaturisce negli utenti. Le persone infatti sanno di dover prendere al volo determinate occasioni per non perdere un treno che potrebbe passare solo una volta. Dopo aver visto le grandi offerte del mese scorso che hanno costellato il Play Store di Google, molte persone hanno deciso di non perdere quella che sarebbe stata la prossima ondata. Proprio per questo motivo abbiamo segnalato nell’elenco in basso a tutti i migliori titoli da portare a casa oggi gratis, peraltro tutti controllati in maniera maniacale per evitare che potessero corrispondere dei rischi per tutti. Le indicazioni per effettuare il download sono sempre le stesse, ovvero quelle di cliccare sul link del titolo che si desidera scaricare per poi essere portati al Play Store di Google ed effettuare il download reale. Ecco l’elenco: