Iliad: GIGA 180 con il 5G gratis, è tornata la promo migliore

Il momento nel mondo della telefonia mobile sembra essere sempre di Iliad, con la leadership che appartiene a questo provider ormai di default. Le offerte dei mesi scorsi hanno portato tanto entusiasmo e soprattutto un gran numero di nuovi utenti. Giga, minuti senza limiti è molto altro ancora fanno parte di queste offerte mobili, le quali si preparano a tornare con delle nuove proposte.

Serviva a dare una prova di forza e come sempre il gestore c’è riuscito mettendo a disposizione i migliori contenuti per pochi euro. Diversi vengono dal passato, con l’azienda che ha scelto di riproporli puntando ad ottenere un gran numero di nuovi utenti. Molto probabilmente questa volta Iliad ci riuscirà e senza neanche tribolare troppo. Effettivamente all’interno delle sue migliori offerte sono contenuti i migliori vantaggi. Oggi è il momento di parlare di un gradito ritorno, ovvero quello di una delle offerte migliori della gamma Giga di Iliad.

Iliad ripristina ancora una volta la sua cara vecchia Giga 180, ecco i dettagli

Dopo il grande successo degli ultimi mesi, Iliad ha deciso di continuare a battere finché il ferro è caldo e a renderlo incandescente ci pensa l’ultima soluzione: la Giga 180. Chi ama la qualità, la quantità e soprattutto il risparmio, non può che affidarsi a questa straordinaria soluzione che sul sito ufficiale in questo momento va avanti da qualche giorno. con un prezzo di soli 9,99 € al mese, torna di nuovo disponibile l’offerta che ogni 30 giorni garantisce un quantitativo di 180 giga in 5G. Ovviamente non finisce qui, siccome Iliad in tutte le sue offerte garantisce sempre minuti e messaggi senza limiti.

Non ci sono restrizioni particolari per la sottoscrizione di questa offerta, siccome Iliad permette a chiunque di poterla scegliere. Basta solo fare presto ed evitare che l’offerta arrivi alla fine, scadendo inesorabilmente e dunque non essendo più disponibile.