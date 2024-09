Apple, durante il suo recente evento, ha presentato i nuovi dispositivi che presto arriveranno sul mercato. Le informazioni emerse sono particolarmente interessanti per l’intero settore. Eppure, ci sono informazioni non trapelate che risultano ancor più interessanti. Nello specifico, ci sono alcuni dispositivi che non sono stati presentati. Tra quest’ultimi spiccano gli Apple Watch SE.

I dispositivi in questione erano stati annunciati qualche tempo fa da Mark Gurman di Bloomber, mostrando uno degli elementi principali, ovvero la scocca in plastica. Eppure, durante la presentazione non c’è stata traccia di suddetto dispositivo. Cosa è successo?

Apple Watch SE: perché non è stato presentato?

Gurman ha commentato quanto accaduto. Secondo una sua recente dichiarazione sembra che Apple stia lavorando al prodotto. Eppure, il suo lancio è ancora lontano. Gurman ha dichiarato che l’azienda di Cupertino potrebbe aver riscontrato alcune problematiche durante la produzione. In particolare, sembra che le difficoltà riguardino il trovare un punto di incontro tra la qualità dei materiali e il prezzo dei dispositivi. Il primo fattore è fondamentale considerando che si sta verificando il passaggio alla plastica.

È ipotizzabili che i prossimi Watch SE di Cupertino arriveranno sul mercato il prossimo anno. L’analista Ming-Chi Kuo ha confermato tale ipotesi, annunciando che con molta probabilità nel 2025 arriveranno anche i prossimi Apple Watch Ultra 3.

Tornando ai Watch SE in plastica, Gurman ribadisce che l’obiettivo del progetto è di conquistare il mercato dei più piccoli. La scelta di Apple non è casuale. Negli Stati Uniti, infatti, anche le scuole stanno vietando l’uso di smartphone in classe. Ciò potrebbe garantire un certo successo agli smartwatch che con la variante in plastica si trasformano in un’alternativa perfetta.

Ovviamente al momento si tratta solo di indiscrezioni. Solo con il passare del tempo e il rilascio di maggiori dichiarazioni da parte di Apple sarà possibile comprendere tutti i dettagli dei nuovi dispositivi.