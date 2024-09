TechRadar ha condotto un’analisi sul mercato hardware per PC. I risultati ottenuti risultano particolarmente interessanti soprattutto per quanto riguarda il settore gaming. Sembra, infatti, che presto quest’ultimo potrebbe non richiedere più schede grafiche dedicate. Ma cosa ha portato a tale conclusione?

L’intero settore gaming, di recente, è stato inglobato nelle innovazioni introdotte sul mercato dall’intelligenza artificiale. I progressi raggiunti nelle schede integrate e nei processori stanno mettendo in discussione il ruolo ricoperto dalle GPU separate.

Il settore gaming rinuncia alle schede grafiche dedicate?

Le innovazioni introdotte sono diverse e particolarmente allettanti per i giocatori. A tal proposito, infatti, le nuove CPU con grafica integrata permettono di giocare a videogames AAA anche su laptop ultraleggeri. Ciò viene reso possibile anche senza l’uso di una scheda video dedicata.

Un esempio pratico ci viene offerto dai chip Snapdragon X Elite. Quest’ultimi riescono a far girare in 4K su portatili sottili anche titoli come Baldur’s Gate 3. Seguendo l’esempio Qualcomm anche AMD ed Intel stanno lavorando per aumentare le prestazioni dei propri processori.

Inoltre, come anticipato, l’introduzione dell’intelligenza artificiale nel mercato delle GPU non fa che compromettere la posizione delle schede video esterne nel mondo del gaming. Considerando lo sforzo di molte aziende, come NVIDIA e AMD, è ipotizzabile che nel giro di poche generazioni si potranno ottenere GPU gaming di fascia alta.

Il processo potrebbe portare ad un’integrazione delle funzioni grafiche all’interno delle CPU. Ciò renderebbe completamente inutile l’uso di GPU separate. Gli appassionati di PC gaming sembrano piuttosto scettici riguardo quanto sta accadendo, eppure sembra che l’intero settore si stia indirizzando verso tale strategia.

È importante sottolineare che un’evoluzione di tal tipo potrebbe portare ad agevolazioni importanti. I dispositivi potrebbero, infatti, risultare maggiormente compatti. Inoltre, le prestazioni delle schede grafiche integrate potrebbero colmare maggiormente il divario riguardo le prestazioni gaming rispetto alle GPU dedicate. L’intero settore risulta in cambiamento e non resta che attendere per scoprire se suddetta transizione verrà effettivamente completata.