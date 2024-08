Nvidia, un tempo conosciuta principalmente per la produzione di schede grafiche, sta ridefinendo il panorama tecnologico globale. Con sede a Santa Clara, l’azienda statunitense ha visto la propria capitalizzazione di mercato schizzare a 329 miliardi di dollari in un solo giorno di trading, un traguardo senza precedenti. Solo pochi mesi fa, Nvidia ha superato giganti del calibro di Apple e Microsoft, diventando la società quotata in borsa con il valore più alto.

Nvidia e la sua crescita esponenziale

L’ultimo balzo, pari a un impressionante +13%, è avvenuto il giorno dopo un crollo del 7%, che aveva comportato perdite superiori ai 193 miliardi di dollari. Queste oscillazioni dei prezzi azionari ricordano più il comportamento di una criptovaluta che quello di un colosso dell’hi-tech. La volatilità è alimentata dall’hype che circonda il settore dell’intelligenza artificiale, un campo sempre in fermento. Secondo Bloomberg, solo nel mese di luglio, le azioni di Nvidia hanno registrato le otto maggiori perdite di capitalizzazione per un singolo titolo.

Il vero punto di svolta per Nvidia è stato il boom dell’intelligenza artificiale. Aziende come Microsoft e Meta si sono lanciate in una corsa per sviluppare i propri modelli di AI, richiedendo potenze di calcolo senza precedenti. In questo contesto, le GPU di Nvidia, originariamente progettate per gestire i complessi calcoli grafici dei videogiochi, si sono dimostrate fondamentali anche per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Ne è conseguita una crescente domanda che ha fatto schizzare il prezzo delle azioni, con un incremento da meno di 15 a oltre 100 dollari in meno di due anni.

Tuttavia, molti si chiedono se questa crescita esponenziale sia sostenibile. Il settore dell’AI è ancora in una fase di grande fermento, caratterizzata da successi e fallimenti rapidi. Inoltre, il recente calo del valore di OpenAI, un leader nel campo, ha sollevato interrogativi sulla solidità di questa bolla.

Una bolla destinata a scoppiare?

Nonostante queste incertezze, Nvidia ha trovato una posizione dominante nel mercato. La sua capacità di anticipare le tendenze e di sviluppare prodotti ad alte prestazioni le ha permesso di emergere come un vero e proprio colosso tecnologico nel mondo dell’AI generativa, contribuendo a plasmare il futuro della tecnologia.