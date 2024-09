Incidente al Salone Auto Torino: momenti di paura in Piazza San Carlo

Al Salone Auto Torino 2024, si è rischiata la tragedia. Durante un’esibizione in piazza San Carlo, il pilota di una Lancia 037 ha perso il controllo della vettura. In un attimo ha sfondato le transenne, travolgendo gli spettatori. Tra i dodici feriti, fortunatamente, nessuno ha riportato lesioni letali. Un uomo ha tuttavia subito un trauma importante, per cui sarà necessario un intervento chirurgico, mentre una donna ha riportato la frattura di una gamba. Alcuni bambini sono stati coinvolti, ma per loro si parla di ferite lievi.

Si è evitato il peggio grazie alla bassa velocità delle auto impegnate nell’esibizione. In molti però si chiedono come sia stato possibile. Le forze dell’ordine hanno subito avviato indagini per chiarire cosa abbia causato la perdita di controllo del veicolo. Saranno esaminate anche le misure di sicurezza dell’evento, per capire se rispettavano le normative. L’organizzazione ha espresso il suo rammarico. Andrea Levy, presidente del Salone, ha dichiarato che l’evento segue le indagini e si terranno aggiornati sulle condizioni dei feriti. Le polemiche non si sono fatte attendere, e il Consiglio Comunale ha chiesto chiarimenti. Dovrebbe forse ripensarsi l’uso di piazza San Carlo per eventi del genere?

Le polemiche politiche e il futuro del Salone del Salone dell’Auto

L’incidente ha acceso un dibattito. Il Sindaco Stefano Lo Russo è stato chiamato a fornire spiegazioni. C’è chi critica la scelta di piazza San Carlo per un evento così complesso. Si trattava di un luogo adatto all’esibizione? Alcuni esponenti politici sostengono che tenere manifestazioni come il Salone Auto nelle piazze cittadine sia ormai un modello superato, poco sicuro e difficile da gestire. Nonostante le rassicurazioni dell’organizzazione, l’episodio alimenta dubbi ed anche parecchi. Forse l’evento dovrebbe essere spostato in spazi più idonei.

Il Salone Auto ha ancora senso nel cuore di una grande città? Piazza San Carlo, simbolo di Torino, dovrebbe continuare a ospitare eventi che comportano simili rischi? Le risposte arriveranno con il tempo, mentre gli spettatori coinvolti nell’incidente attendono di sapere come proseguirà l’indagine. Dobbiamo ora aspettare per capire se ci saranno ancora in futuro esibizioni tali e come cambieranno.