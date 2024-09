Al giorno d’oggi è senza alcun dubbio di vitale importanza attivare una promozione sul proprio numero di telefono per poter usufruire di tutte le funzionalità necessarie a restare connessi con il mondo intorno a noi, ovviamente tutto ciò urla a gran voce dati, minuti ed SMS, i quali devono essere senza con dubbio in quantità importanti per poter soddisfare le esigenze dei consumatori.

Ovviamente i providers cercano in tutti modi di accaparrarsi il maggior numero di clienti possibili mettendo a disposizione un catalogo di offerte ricco e variegato in grado di soddisfare le esigenze di tutti, soprattutto per quanto riguarda la quantità di ciò che viene offerto e il prezzo al quale viene offerto, elemento essenziale per garantire competitività alle proprie promozioni.

In questo contesto un nome che assolutamente non dovete trascurare e quello di ho. Mobile, il provider dai colori violacei infatti da tantissimi anni offre garanzia di qualità e convenienza che prendono corpo in promozioni davvero accattivanti, vediamo insieme le ultime presentate sul proprio sito ufficiale.

Le tre offerte migliori di Ho.

Le promozioni disponibili sul sito ufficiale dell’operatore sono le tre che vedete nel banner in alto, queste ultime sono tutte accomunate dalla presenza di minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, a differenziarle e il prezzo e i giga, iniziamo con la prima, quest’ultima a 6,99 € al mese offre 150 GB di traffico in 4G, la seconda a 8,99 € al mese invece porta i giga a 200, per ultima abbiamo la promo che a 11,99 € al mese garantisce 250 GB in traffico dati questa volta in connettività 5G.

Un altro elemento in comune è il costo di attivazione che ammonta a 2,99 € nel caso attiviate un nuovo numero di telefono direttamente con l’operatore oppure se decidete di effettuare la portabilità da numeri provenienti da operatori virtuali specifici indicati nel sito ufficiale della promozione, altrimenti il costo sale a 29,90 €, ovviamente incluso nel prezzo ci sarà anche il costo della Sim fisica o della eSIM.