DJI Osmo Action 4 è la action camera che l’azienda cinese DJI ha pensato di lanciare sul mercato per combattere il dominio indiscusso di GoPro, realtà che da anni convince milioni di consumatori in tutto al mondo all’acquisto dei propri prodotti, mettendo sul campo qualità e prestazioni, anche se ad un prezzo leggermente più alto del normale.

Il prodotto in questione permette di raggiungere una registrazione massima in 4K a 120fps, così da catturare anche l’ultimo frame, sempre alla massima qualità possibile, sfruttando l’ampio sensore da 1/1.3″. L’elevata grandezza dello stesso permette di catturare splendide immagini con scarsa illuminazione, sfruttando i colori a 10 bit, il supporto a D-Log M, oltre ad una batteria, removibile, da 1770mAh, perfetta per registrare anche per lunghe sessioni, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i codici sconto Amazon gratis in esclusiva assoluta.

DJI Osmo Action 4: la promozione del momento

Il prezzo di vendita di questo prodotto è tutt’altro che elevato, almeno in confronto alle dirette concorrenti, infatti in questo periodo il suo valore mediano è stato di 316,11 euro, cifra che Amazon ha deciso di ridurre ulteriormente, fino a raggiungere il valore finale odierno di 275,40 euro. Se la volete acquistare, premete questo link.

Ciò che rende la DJI Osmo Action 4 definitivamente speciale, è anche il suo angolo di visione di 155 gradi, così da avere la più ampia ripresa possibile. Molto comodo è il sistema di sgancio rapido magnetico, inserito nella parte bassa, da utilizzare sia per aggiungere rapidamente gli accessori, che allo stesso tempo realizzare video verticali nativi di qualità superiore al normale. Lo stabilizzatore HorizonStead 360 gradi completa l’opera, permettendo all’utente di realizzare sempre immagini stabili e di ottima qualità, a prescindere dalle condizioni dell’asfalto o anche meteorologiche in cui la camera verrà effettivamente utilizzata, essendo ovviamente resistente agli agenti atmosferici.