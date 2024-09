Una vera e propria offerta da non perdere vi attende in questi giorni su Amazon, dove potete pensare di acquistare le Jabra Elite 5 ad un prezzo molto più basso del normale. Per chi non le conoscesse, sono auricolari bluetooth di alta qualità, completamente true wireless ed in-ear, che vanno ad insinuarsi all’interno del padiglione auricolare fino ad una determinata profondità.

Il prodotto presenta cancellazione attiva del rumore ibrida, definita molto spesso adattiva, proprio perché riesce ad adattarsi senza problemi all’ambiente circostante, con la presenza sulla superficie di 6 microfoni, che riescono a captare senza alcun problema la voce dell’utilizzatore. All’interno si trovano altoparlanti da 6 millimetri, con un buonissimo volume massimo raggiungibile, mantenendo allo stesso tempo dettaglio e nitidezza di qualità.

Jabra Elite 5: una promozione mai vista su Amazon

Jabra Elite 5 sono cuffiette true wireless dalla qualità superiore al normale, essendo disponibili in questo periodo ad un prezzo che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere: basteranno 89 euro per il suo acquisto, così da risparmiare circa il 40% del valore originario di listino, che come prezzo consigliato era di 149 euro. Per risparmiare sull’acquisto, collegatevi subito qui.

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui troviamo le Jabra Elite 5, ma anche la custodia di ricarica certificata Qi, le EarGels in 3 misure differenti (i cosiddetti gommini), il cavo USB-C per la ricarica ed anche il manuale di istruzioni per non perdere mai di vista ogni specifica o funzionalità. Il prezzo indicato in promozione è valido solamente per poco tempo, per questo motivo consigliamo di velocizzare la scelta il prima possibile, così da non perdere assolutamente l’occasione di raggiungere il massimo risparmio possibile, con garanzia di 2 anni da parte di Amazon.