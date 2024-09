Fastweb Mobile Full: la migliore offerta regala 200 GIGA in 5G

Dare credito a Fastweb come gestore mobile è ormai diventato una consuetudine per gli utenti stanchi del loro operatore di fiducia. All’interno delle soluzioni mobili di questa azienda c’è di tutto e lo dimostra l’ultima Mobile Full sul sito ufficiale. Questa ha un prezzo davvero straordinario per tutti coloro che vogliono avere il meglio alla massima velocità.

Inoltre c’è da ricordare che Fastweb è il gestore più più veloce veloce secondo i dati raccolti: durante i primi sei mesi del 2024 non c’è stato un provider più rapido. I rilievi sono stati effettuati dal colosso degli Speedtest ovvero Ookla. Al momento una valida motivazione per sottoscrivere una delle offerte di Fastweb, o meglio l’unica attualmente disponibile, sta proprio nella velocità di rete che è encomiabile. Avere tutti i contenuti a disposizione e anche una velocità senza pari è un vero privilegio.

Fastweb sfrutta tutta la sua potenza e lancia ancora la nuova Mobile Full a 9,95 €

Fastweb arriva ancora una volta ad essere uno dei migliori gestori in assoluto e lo dimostrano i dati. Sono tantissime le persone che stanno sottoscrivendo le offerte di questo gestore, il quale propone ancora una volta la sua Mobile Full. All’interno di questa promo infatti gli utenti possono trovare minuti senza limiti per chiamare chiunque ma soprattutto 200 giga in rete 5G per un totale di 9,95 € al mese. Ci sono in realtà anche 200 SMS verso tutti.

Per poter attivare l’offerta di Fastweb, ci sono molteplici opzioni. Innanzitutto gli utenti possono usare la solita chiamata di verifica con messaggio da registrare, ma c’è dell’altro. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale infatti Fastweb permette l’attivazione della sua Mobile Full semplicemente utilizzando la carta d’identità elettronica o magari il proprio SPID. Ci sono quindi diverse soluzioni da sfruttare, tutte direttamente con una sola promozione che potrebbe essere catalogata come la migliore sul mercato.