AMD ha svelato lo sviluppo della sua nuova tecnologia di upscaling per videogiochi. Si tratta della FSR4, basata interamente sull’intelligenza artificiale. A rivelarlo è stato Jack Huynh, vicepresidente senior di AMD, nel corso di un’intervista all’IFA2024. Il progetto è in lavorazione da 9 a 12 mesi e segna un’importante svolta rispetto alle versioni precedenti, che utilizzavano approcci più tradizionali e analitici. L’obiettivo principale di questa nuova versione è incrementare l’efficienza energetica e allungare l’autonomia dei dispositivi. In particolare quelli portatili da gaming, come il ROG Ally.

AMD: possibili impatti e scenari futuri per FSR4

Huynh ha sottolineato come la priorità sia migliorare la durata della batteria. Un’esigenza che i consumatori evidenziano sempre più frequentemente. Egli ha dichiarato che il suo desiderio sia quello di poter giocare per tre ore, non solo per 60 minuti. La tecnologia FSR4 sembra quindi essere una risposta diretta a questo bisogno crescente. Il suo obiettivo infatti è quello di rivoluzionare il modo in cui i dispositivi portatili affrontano l’upscaling grafico e il consumo di energia.

Nonostante l’annuncio, non sono state fornite date precise per il lancio di FSR4. Ma dato che lo sviluppo è iniziato da quasi un anno, è possibile che il debutto sia vicino. Sembra però che il supporto effettivo nei videogame potrebbe richiedere più tempo, come già accaduto con altre tecnologie simili. Anche se l’attenzione iniziale è rivolta ai dispositivi portatili, FSR4 dovrebbe mantenere la filosofia open-source e multi-piattaforma delle versioni precedenti.

Si prevede che tali innovazione sfrutterà istruzioni come FP16 e DP4a, compatibili con le GPU degli ultimi sei anni. In attesa del debutto, AMD ha da poco aggiornato la tecnologia Fluid Motion Frames 2(AFMF 2). La quale migliora le prestazioni generando frame aggiuntivi. Resta da vedere come FSR4 si confronterà con soluzioni rivali come il DLSS di NVIDIA. Ma l’integrazione dell’intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un importante passo in avanti per colmare tale divario.