In una recente dichiarazione Larry Ellison, fondatore di Oracle, ha rivelato un’informazione alquanto interessante. L’uomo ha raccontato di una cena a Palo Alto durante la quale, con Elon Musk, avrebbe implorato Jensen Huang. I due imprenditori avrebbero chiesto al CEO di NVIDIA di prendere più soldi di quelli richiesti. Lo scopo di tale richiesta è di garantirsi la fornitura necessaria di GPU indirizzata ai loro progetti.

NVIDIA desiderata da tutti per la produzione di GPU

Oracle al momento sta indirizzando molte delle sue attenzioni al settore dell’intelligenza artificiale. La domanda di processori grafici avanzati, di recente, sta aumentando enormemente proprio in vista dei nuovi progetti AI. A tal proposito, Oracle sta pianificando la realizzazione di un super computer dotato di oltre 131.000 GPU NVIDIA Blackwell.

Ciò sta spingendo l’azienda ad effettuare una serie di investimenti importanti per stare al passo con i nuovi progetti. Allo stesso tempo, con la richiesta che aumenta, NVIDIA sta conquistando un potere sempre più grande all’interno dell’intero mercato.

L’Oracle Cloud Infrastructure intende avanzare sempre di più nel settore. Per raggiungere tale obiettivo sta puntando tutto sulla flessibilità e sulla capacità di rispondere a requisiti specifici posti dai clienti che risultano sempre più esigenti. Tra gli interventi più importanti c’è la possibilità di introdurre server offline su infrastruttura proprietaria. In tal modo sarà possibile massimizzare la sicurezza del sistema.

Si tratta di una vera e propria corsa tecnologica e tutte le aziende che puntano ad ottenere un ruolo di spicco nel settore dei modelli AI sono obbligati ad investire nel loro addestramento. Secondo quanto dichiarato da Ellison, potrebbero arrivare anche fino a 100 miliardi di dollari nei prossimi anni.

Il siparietto raccontando dal fondatore di Oracle non fa che evidenziare quando accesa sia la competizione al momento tra i colossi tecnologici. In tale contesto, al momento, NVIDIA ha un ruolo centrale. In quanto principale fornitrice di GPU specializzate l’azienda sta guadagnando una posizione predominante. Dettaglio che spinge molti ad “implorare” per avere la sua attenzione.