PosteMobile, operatore virtuale del gruppo Poste Italiane, continua a puntare sull’accessibilità e sulla qualità con la sua ultima promozione. Stiamo parlando di Creami EXTRA WOW 30GB. Tale offerta a soli 8 euro al mese mette a disposizione degli utenti chiamate e SMS illimitati, insieme a 30GB di traffico dati. Un piano pensato per rispondere alle esigenze di chi desidera navigare in mobilità senza dover rinunciare a una connessione stabile e a costi contenuti.

Una delle caratteristiche che rendono la promo particolarmente interessante è la totale assenza di vincoli contrattuali. Ciò significa che i clienti hanno la libertà di gestire la propria SIM in maniera flessibile. Senza obblighi legati a durata o penali in caso di disdetta. Si tratta così di un’opzione che si distingue nel settore delle telecomunicazioni per la sua trasparenza e semplicità. Due valori sempre più richiesti dai consumatori moderni.

PosteMobile: navigazione e Hotspot, condivisione dei dati senza spese extra

Oltre a essere economica, l’offerta Creami EXTRA WOW 30GB di PosteMobile include anche un vantaggio ormai irrinunciabile per chi è sempre connesso. Ovvero la possibilità di utilizzare la SIM come hotspot. In modo da poter condividere la connessione internet con altri dispositivi, senza costi aggiuntivi. In un’epoca in cui l’utilizzo di più device è sempre più comune, questa opzione permette di sfruttare al massimo il piano dati anche con altri dispositivi. Come tablet, computer e altri accessori portatili, trasformando il proprio smartphone in un vero e proprio rete di connessione.

In più, la navigazione è garantita dalla rete 4G, con una velocità di download fino a 150Mbps. La quale consente di navigare velocemente in quasi tutta Italia, con una copertura che raggiunge il 99% della popolazione. Questa combinazione di velocità e copertura fa sì che PosteMobile possa competere alla pari con altri operatori più grandi e storicamente radicati nel settore delle telecomunicazioni. Non mancano poi i servizi gratuiti inclusi nell’offerta. Tra questi troviamo “Ti cerco” e “Richiama ora“, utili per sapere quando qualcuno ci ha cercato mentre eravamo occupati o non raggiungibili. Sono anche inclusi l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo tramite un numero dedicato, il 401212, anch’esso senza costi aggiuntivi.