Apple ha annunciato un importante aggiornamento per la sua linea iPhone 16. Tutti i modelli, inclusi quelli base, saranno dotati di 8GB di RAM. La notizia è stata confermata da Johny Srouji, vicepresidente senior delle tecnologie hardware, durante un’intervista esclusiva. Questo aumento di memoria segna un cambiamento importante rispetto ai modelli iPhone15 e iPhone15Plus, che avevano solo 6GB di RAM. Per i modelli Pro però, la quantità di RAM resta invariata rispetto alla generazione precedente. Tale aumento sembra sia stato principalmente pensato per supportare l’introduzione di AppleIntelligence. Ovvero la nuova suite di intelligenza artificiale che combina l’elaborazione in loco e nel cloud.

Apple: benefici non solo per l’IA, ma anche per altre applicazioni

Il dirigente ha spiegato che la scelta di uniformare la memoria è stata dettata dalla necessità di offrire prestazioni superiori e omogenee in tutta la serie. L’introduzione di Apple Intelligence rappresenta quindi una delle novità più importanti per il futuro degli iPhone. In quanto richiede una quantità maggiore di risorse per funzionare al meglio. Ad ogni modo, non è solo l’AI a beneficiare di questo cambiamento. Anche applicazioni come giochi complessi vedranno miglioramenti notevoli grazie alla maggiore capacità di elaborazione. Srouji ha sottolineato che, nonostante la concorrenza offra spesso dispositivi con più RAM, Apple punta su una sinergia migliore tra hardware e software. Assolutamente in grado di sfruttare al massimo le risorse disponibili.

Dunque possiamo dire che l’approccio del colosso di Cupertino non si limita a offrire numeri impressionanti sulla carta. Esso punta anche a fornire un’esperienza utente fluida e altamente efficiente.

La sinergia tra il nuovo chip A18, dotato di due core ad alte prestazioni e quattro ad alta efficienza, e i 8GB di RAM, consente un’eccellente gestione delle risorse energetiche. Tale combinazione migliora così le prestazioni complessive. Ma consente anche di ottimizzare il consumo della batteria, offrendo un’esperienza di utilizzo prolungata senza sacrificare la potenza. In conclusione, l’aumento della RAM è solo uno degli aspetti di una strategia più ampia che mira a rendere gli iPhone 16 pronti per le tecnologie del futuro. Ponendo un’attenzione particolare all’ottimizzazione delle prestazioni in ogni aspetto dell’esperienza d’uso.