Vodafone: nuove offerte Silver con 200 GIGA al mese

Con Vodafone che continua a correre veloce, gli altri gestori non possono fare altro che affannarsi a provare a rincorrerlo. Questo gestore infatti sta viaggiando ad un’alta velocità cosciente della sua grande forza in termini di qualità. Da quando ha abbinato alla sua rete super performante anche dei contenuti eccezionali in termini di quantità, tutto è cambiato. Ora inoltre le due offerte Silver disponibili sul mercato, hanno anche i prezzi dalla loro parte siccome costano meno.

Attualmente dunque servirà davvero qualcosa di straordinario alla concorrenza per cercare di colmare il gap. Fino ad oggi ogni azione di Vodafone sembrava velleitaria: nessuno pensava che infatti il provider potesse riprendersi la scena ma invece al momento sembra essere proprio l’opposto.

Vodafone si sbilancia: le due offerte Silver sono ancora disponibili con i migliori contenuti

Basti prendere in esame la prima, un’offerta da soli 7,99 € mensili che permette di avere 100 giga in 4G tutti i mesi. Non può finire qui però, siccome il gestore offre anche minuti senza limiti e 200 messaggi inclusi. Le stesse orme vengono seguite anche dalla seconda offerta di Vodafone, la Silver da 150 giga al mese in 4G. All’interno di questa offerta, che costa 9,99 € al mese, ci sono gli stessi minuti e messaggi indicati poco più in alto.

Con Vodafone che offre queste offerte dunque è davvero difficile lottare ed è per questa motivazione che si finisce per avere a disposizione diversi aspetti importanti. Il colosso infatti vuole concedere 50 giga anche agli utenti che non sono contenti di quelli presenti nelle due offerte appena indicate. Con SmartPay, servizio utile per la ricarica direttamente dal conto corrente senza costi aggiuntivi, questa somma si può aggiungere ai giga presenti nelle due Silver. Bisogna però ricordare che non tutti possono scegliere le due offerte, ma solo chi viene da Iliad o da un provider virtuale.