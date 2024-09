TIM ha da poco introdotto una serie di offerte mirate sia alla connessione domestica che a quella mobile. Così da rafforzare ulteriormente la sua presenza nel mercato delle telecomunicazioni. La fibra ottica e il 5G rappresentano il cuore di questa promozione. In quanto garantisce ai clienti velocità elevate e una maggiore copertura. Sul sito ufficiale è possibile verificare in pochi minuti se la propria zona è coperte dalla rete e scoprire le soluzioni più adatte alle esigenze personali. Le proposte per la casa includono piani di fibra ultra-veloce. Mentre quelle per il mobile si concentrano principalmente su pacchetti con traffico dati abbondante, minuti illimitati e vantaggi extra. Tra cui la possibilità di collegare più dispositivi grazie al 5G. TIM UNICA Power, dedicata a chi ha già una linea fissa con l’ operatore, offre Giga illimitati per tutte le SIM associate alla stessa linea familiare.

Una nuova era digitale con le eSIM e il 5G di TIM

Le promozioni online riservano inoltre il primo mese e l’attivazione gratuiti per i nuovi clienti che decidono di passare a TIM. Grazie all’opzione di ricarica automatica, non c’è più il rischio di rimanere senza internet o credito. Al di sotto di una determinata soglia infatti, la ricarica si attiva automaticamente, evitando interruzioni nel servizio. Questo strumento non solo semplifica la gestione, ma offre anche premi e vantaggi esclusivi tramite TIM Party, il programma fedeltà dell’operatore.

Un’altra novità che sta rivoluzionando il mercato è la eSIM. Una scheda digitale che sostituisce la classica SIM fisica. TIM permette di attivare le nuove offerte direttamente online, senza dover recarsi in negozio, e di ricevere la eSIM via email. Questo sistema elimina l’utilizzo della plastica e rende l’intero processo più ecologico e rapido. La compatibilità della eSIM è garantita per i principali smartphone di ultima generazione, e con l’introduzione del 5G. Gli utenti potranno così beneficiare di una connessione più stabile e veloce anche in movimento.

In più, TIM si impegna a garantire che il traffico illimitato sia utilizzato correttamente, riservandosi il diritto di intervenire in caso di utilizzi anomali o fraudolenti.