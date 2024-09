Con l’arrivo dell’autunno, WindTre si prepara a introdurre numerosi cambiamenti al proprio catalogo di offerte, sia per la rete mobile che per quella fissa. A partire dal 16 settembre 2024, infatti, saranno disponibili diverse novità. Tra cui il nuovo portafoglio Super5G destinato agli over 65 e le nuove offerte Unlimited 200-5G e UnlimitedPro5G. Oltre a queste, verranno proposte anche le promo Family Unlimited 100 5G, riservate alle SIM aggiuntive, e il pacchetto Super Internet5G. In contemporanea, verranno chiuse alcune promozioni attuali. Come la WINDTRE-Full5G e la Unlimited-Smart5G, che prevedeva l’acquisto di uno smartphone a rate.

WindTre: promozioni fisso, Super Fibra e sconti fino al 20 Ottobre 2024

Nel settore delle offerte convergenti fisso-mobile, chi attiva le nuove proposte su credito residuo potrà ora accedere alla rete 5G. Mentre le vecchie versioni 4G verranno ritirate dal mercato. Un’altra importante novità riguarda l’offerta **U

Unlimited con Super Internet Casa, che dal 16 settembre ha cambiato nome in Unlimited con SuperInternetUnlimited. Infine, il servizio di gaming WindTre GoPlay verrà rinnovato e sarà disponibile direttamente tramite web app.

Anche per quanto riguarda la rete fissa, l’ operatore ha in serbo importanti proroghe e novità. Le attuali offerte Super Fibra, sia in FTTC che FTTH, verranno estese fino al 20 ottobre 2024. Sarà quindi possibile continuare a usufruire delle attuali condizioni di costo. Inclusa la promozione che azzera il costo di attivazione per chi si trova nelle aree coperte dalla rete Open Fiber, fino a 2,5Gbps.

Tra le novità principali spicca l’introduzione delle nuove offerte Super Fibra & Netflix con Pubblicità, che includono il piano Netflix+Stsndard. Al contempo, saranno aggiornati i prezzi delle offerte SuperFibra&Netflix con il pacchetto Standard ma senza pubblicità. Anche le promo in tecnologia FWA Outdoor 5G resteranno attive fino al 20 ottobre 2024, salvo ulteriori modifiche da parte dell’operatore. Insomma, WindTre continua ad imporsi come uno dei gestori telefonici più autorevoli sul territorio italiano, e le sue innumerevoli opzioni di telefonia fanno ben comprendere il perché.