Per chi è alla ricerca di una tariffa telefonica vantaggiosa e completa, TIM ha lanciato la promozione 5G Power Smart. La quale si presenta come una delle opzioni più allettanti del mercato. Questa offerta prevede 50GB di traffico dati in rete 5G, minuti illimitati per chiamate e 1.000 SMS al mese, il tutto al prezzo di 14,99€. Ma c’è di più. L’ operatore regala il primo mese di servizio, permettendo ai nuovi clienti di provare la tariffa senza alcun costo iniziale. Tale promozione è ideale per chi cerca una soluzione che unisca dati, chiamate e messaggi a un prezzo competitivo. Offrendo una copertura affidabile sia per uso personale che professionale. La promo, infatti, è pensata per garantire una connessione veloce e senza interruzioni. Ciò grazie alla rete 5G di TIM, che assicura prestazioni elevate in tutte le principali aree urbane e in molte zone periferiche.

Ulteriori vantaggi con TIM Unica Power: connessione potenziata e risparmi Extra

Per coloro che desiderano ampliare i benefici della loro offerta, TIM propone anche Unica Power. Una soluzione che offre GB illimitati in 5G se combinato con un piano di rete fissa. Questa opzione è particolarmente interessante per chi utilizza internet sia a casa che in mobilità. Poiché consente di mantenere una connessione continua e performante senza preoccupazioni legate ai limiti di dati. In più, combinando le offerte per la rete fissa e mobile, è possibile ottenere un risparmio extra rispetto all’acquisto di servizi separati. Questa strategia integra i vantaggi di una connessione domestica stabile con la flessibilità della rete mobile. Rendendo così la proposta di TIM un’ottima scelta per famiglie e professionisti.

Dunque se state considerando di cambiare operatore o di attivare una nuova linea, approfittare di TIM5G PowerSmart può essere una mossa vantaggiosa. Un’offerta che include un ampio pacchetto di dati, minuti illimitati e SMS a un prezzo accessibile, e il bonus del primo mese gratuito, si posiziona come un’opzione da non sottovalutare. Inoltre, l’opportunità di estendere i benefici per una connessione illimitata alla massima velocità dimostra l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni complete. Su misura per ogni esigenza. Non perdere questa occasione e passa a TIM per scoprire tutti i vantaggi di questa interessante promo.