Questi ultimi giorni sono stati particolarmente concitati per quanto riguarda Sony, l’azienda giapponese ha infatti annunciato al mondo PlayStation 5 Pro scatenando i dubbi della community che è rimasta a dir poco sconcertata davanti al prezzo di mercato che agli occhi di molti è risultato esageratamente ed ingiustificatamente troppo elevato.

Nonostante tutto ciò l’azienda non si dà per vinta e non hai intenzione di fermarsi, anzi in previsione dell’arrivo sul mercato della nuova console il 7 novembre, sembra essere decisa a fomentare gli animi con dei nuovi annunci inerenti la console e probabilmente fatti appositamente per stimolarne l’acquisto, non a caso secondo le ultime indiscrezioni che ci arrivano da un nome noto, Jeff Grubb di VentureBeat, Sony avrebbe in programma un nuovo State of play previsto per il 24 settembre.

Tante novità

L’insider si è espresso sulla possibile data dell’evento di Sony ma non ha voluto sbottonarsi sui possibili contenuti di quest’ultimo, con tutta probabilità si tratterà della presentazione di nuovi titoli pensati per l’appunto per la sua nuova console di ultima generazione, si tratterebbe infatti di una strategia pensata per l’appunto per aumentare l’entusiasmo attorno al prodotto e stimolare così le vendite a fronte di una reazione da parte della community non proprio di iliaca, di conseguenza è logico aspettarsi nuove esclusive già viste o del tutto inedite.

Indubbiamente questa presentazione avrà il sapore di nuovi titoli per la community, probabilmente vedremo dei dettagli in più per quanto riguarda la consolle è appena arrivata e tanto altro tutto in chiave mercato, ricordiamo infatti che l’obiettivo di Sony è quello di stimolare l’acquisto della sua console in virtù soprattutto nel periodo natalizio quindi probabilmente assisteremo all’annuncio di alcuni titoli in arrivo proprio a Natale, indipendentemente da tutto ciò però non rimane che attendere ancora pochi giorni per vedere cosa avremo tra le mani.