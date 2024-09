Nei giorni scorsi, Sony annunciato a tutto il mondo la sua nuova console di ultima generazione, stiamo parlando di PlayStation 5 Pro, l’attesa è stata grande e l’hype attorno a questa console era ancora più grande, tutto ciò però a quanto pare è stato superato dal malcontento generalizzato della community che dopo la presentazione si è resa conto di aver davanti un prodotto non solo d’elite, ma dal prezzo ritenuto da molti esageratamente elevato.

La community infatti è rimasta negativamente sorpresa dal prezzo davvero alto della nuova console di Sony che nel vecchio continente verrà venduta ad un costo di partenza di 799,99€, che con tutti gli accessori del caso può arrivare addirittura a oltre 950 euro, un costo davvero importante per una console da salotto di nuova generazione, ma che allo stesso tempo costituisce un’evoluzione e non una rivoluzione.

Il prezzo farà la differenza

Il fattore prezzo è stato e sarà determinante, tutta la community è rimasta a dir poco sconvolta e tantissimi utenti sui social ha iniziato a porre dei dubbi in merito a PlayStation 5 Pro, soprattutto domandandosi quanto abbia senso spendere per una console di nuova generazione una cifra che consentirebbe di acquistare un pc di livello medio-alto che consentirebbe non solo di giocare a tutti i titoli in qualità decisamente discreta, ma anche di accedere a tutte le funzionalità che un pc offre.

Come se non bastasse in molti, si sono chiesti anche che senso abbia vendere una console di nuova generazione quando la sorella minore, che consente comunque di giocare a tutti i titoli senza nessun tipo di problema, offre un prezzo di listino sensibilmente inferiore garantendo dunque un risparmio che supera qualche centinaio di euro.

Non rimane dunque che attendere per capire cosa deciderà di fare Sony, soprattutto dopo il primo periodo di vendite che sicuramente sarà decisivo in merito alla politica sul prezzo, il quale magari nei prossimi mesi potrebbe scendere soprattutto una volta che la console arriverà dai rivenditori di terze parti.