Oggi gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani una delle migliori opportunità dell’ultimo periodo, arriva infatti la promozione che tutti stavano aspettando, è possibile acquistare l’Asus Rog Zephyrus G16, con uno sconto effettivo di circa 500 euro rispetto al listino originario.

Il modello di cui vi parliamo presenta un ampio display da 16 pollici, con trattamento anti-riflesso che evita qualsivoglia tipologia di riflesso sulla sua superficie, passando per un refresh rate che può raggiungere fino a 240Hz, così da garantire la massima fluidità a tutti coloro che lo vorranno utilizzare per il gaming. Il processore è un intel Core di dodicesima generazione, trattasi di un i7-12700H, con alle spalle 16GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD. La configurazione si completa con una delle migliori schede grafiche in circolazione, trattasi della NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8GB di RAM GDDR6 dedicati.

Asus Rog Zephyrus G16: offerta folle su Amazon

Il notebook può essere acquistato in questi giorni con un risparmio assolutamente degno di nota, dovete sapere che il suo listino era di quasi 3000 euro, ma il prezzo più basso recente, che è sostanzialmente quello che vedete su Amazon, è stato ridotto a 2499 euro. A questo punto arriva la promozione di Amazon, che abbassa ulteriormente la spesa del 20%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 1999 euro. Potete acquistarlo premendo qui.

Come tutti i prodotti da gaming, anche Asus Rog Zephyrus G16 è tutt’altro che leggero, infatti ha un peso di 2kg, con dimensioni di 46,8 x 33,2 x 9,2 centimetri. Il funzionamento è garantito da una batteria dalla buona autonomia, sebbene non rappresenti il suo punto di forza, essendo comunque un componente che non riesce a supportare alla perfezione la grande potenza del prodotto stesso, se non collegato alla presa di corrente.