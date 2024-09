Una delle ultime pazzie di Amazon va a toccare una smart TV di casa Samsung, un prodotto davvero eccezionale, a partire dalla ampissima diagonale dello schermo, capace di raggiungere addirittura i 75 pollici, essendo comunque il modello QE75QN900BTXZT, appartenente di conseguenza alla serie QN900B.

Il prodotto riesce a raggiungere la spettacolare risoluzione in 8K UHD, essendo comunque un televisore con tecnologia QLED di ultima generazione, oltre ad integrare Amazon Alexa e Google Assistant, passando per un design moderno ed elegante, con realizzazione più che altro metallica su tutta la superficie. La base di appoggio è centrale, non alza troppo il televisore dalla superficie, fermo restando essere più che in linea con le aspettative.

Smart TV Samsung in offerta: quanto costa su Amazon

Una così grande e potente smart TV non poteva essere economica, infatti il suo listino si aggira attorno ai 7699 euro, cifra che viene però ridotta di moltissimo da Amazon, pensate addirittura del 68%, che corrisponde ad uno sconto di poco più di 5000 euro, per arrivare così a costare solamente 2499 euro. L’ordine è da completare subito qui.

La frequenza di aggiornamento a 100Hz, rende l’esperienza molto più fluida e funzionale, all’interno della confezione è possibile trovare sia la smart TV che un comodo telecomando bluetooth per il controllo da remoto. La tecnologia Quantum Matrix Pro rende i dettagli veramente molto definiti, con resa visiva chiara e dai neri estremamente profondi. Il processore è il Neural Quantum 8K, mentre il design minimal offre una piacevole sensazione di infinity display. Tra le tecnologie da segnalare possiamo oltretutto trovare sia Dolby Atmos che OTS Pro, per riuscire a godere di una profondità sonora completamente innovativa e praticamente mai vista prima d’ora. Inutile dire che è compatibile con il DVB-T2.