Uno dei prodotti più attesi dell’anno è senza alcun dubbio Nintendo Switc 2, la console della casa nipponica costituirà infatti la Next Gen della nota azienda e avrà l’obbligo di portare con sé una ventata di rinnovamento decisamente importante dal momento che dovrà offrire un senso pratico al suo acquisto rispetto al modello precedente.

Ovviamente più passa il tempo più l’indiscrezione in merito alla console aumentano, le ultime in arrivo ci giungono direttamente da una voce davvero autorevole per quanto riguarda il mondo dei rumors, parliamo di moistycharlie, il quale già in passato ha fornito informazioni dettagliate in merito GTA 6 ed è riuscito ad anticipare con quattro giorni di anticipo la data di presentazione ufficiale di PlayStation 5 Pro, di conseguenza è spontaneo credere che si tratti di una fonte autorevole con degli agganci interni alle maggiori aziende videoludiche.

Cosa emerge di nuovo

Il noto leaker sì è espresso in merito la possibile data di annuncio della console di Nintendo, quest’ultimo ha espresso una finestra temporale leggermente più avanti rispetto a quella emersa dalle voci precedenti ma comunque compatibile con queste ultime, si parla infatti dei primi giorni del mese di ottobre quando in passato invece si parlava del mese di settembre, come se non bastasse ha aggiunto che la console avrà un prezzo che oscillerà attorno ai 400 € e verrà mostrata in due configurazioni distinte, sebbene non si sia espresso sulle differenze per l’appunto tra queste due varianti, le quali però possono essere ipotizzate in due opzioni, o la presenza di una variante con lettore ottico e una senza lettore ottico, oppure la presenza di un modello con display LCD e un modello con display OLED.

Non rimane dunque che attendere queste ultime settimane del mese di settembre per vedere se Nintendo realmente annuncerà il suo nuovo hardware in quel periodo, di sicuro viene spontaneo pensare che qualcosa accadrà dal momento che difficilmente l’azienda si troverà impreparata il periodo natalizio senza un hardware nuovo da offrire.