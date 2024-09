Tra sole poche ore Apple rivelerà al mondo i suoi iPhone 16 e ciò offrirà la possibilità di comprendere se quanto emerso in merito alla somiglianza tra l’iPhone 16 Pro Max e il Samsung Galaxy S25 Ultra possa essere considerato attendibile o meno.

Notizie trapelate nelle scorse settimane ritengono, infatti, che i due top di gamma si somiglieranno parecchio dal punto di vista estetico e informazioni più recenti affermano che il Galaxy S25 Ultra sarà lo smartphone Ultra più sottile tra quelli fino ad ora realizzati da Samsung. Il dettaglio sarà sicuramente interessante e offrirà un tocco in più al dispositivo ma non mancano le critiche a riguardo, soprattutto se considerata la scelta del colosso di rinunciare all’introduzione di una batteria più grande, capace di offrire una maggiore autonomia.

Samsung Galaxy S25 Ultra: un leaker fa trapelare le dimensioni del top di gamma

A parlare del Samsung Galaxy S25 Ultra è il leaker Ice Universe che, in un recente post condiviso su X, afferma che il top di gamma previsto per il prossimo anno avrà uno spessore ridotto di 0,4 mm rispetto al suo predecessore. Il cambiamento sarà quindi minimo e utile soltanto a mettere in risalto la tendenza dei colossi a ridurre sempre più lo spessore dei loro smartphone accantonando aggiornamenti che potrebbero senz’altro essere maggiormente rilevanti.

In questo caso, ad esempio, la scelta di ridurre lo spessore del Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe allontanare il colosso dalla possibilità di aggiornare la batteria offrendo agli utenti la possibilità di ottenere uno smartphone capace di garantire una maggiore autonomia. Mantenere una tale strategia, come fa notare il portale phonearena.com, non farà che rendere il lancio dei nuovi smartphone sempre più monotono e incentrato esclusivamente sul raggiungimento di standard estetici poco funzionali, redendo l’arrivo dell’intelligenza artificiale l’unica vera e propria novità in grado di attirare l’attenzione del pubblico.

Lontani dal voler sminuire l’originalità dell’atteso top di gamma Samsung, l’idea è che potremmo trarre maggiori vantaggi dall’aggiornamento di componenti che mirano a rendere più funzionali ed efficaci gli smartphone senza soffermarci solo ed esclusivamente sul loro aspetto estetico, e in particolar modo sulla loro sottigliezza. Samsung potrebbe comunque essere in grado di stupire il suo pubblico rilasciando uno smartphone all’altezza dei rivali ma bisognerà attendere fino ai primi mesi del prossimo anno per poter averne la certezza.