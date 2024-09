Nonostante la grande attenzione posta da fan ed esperti riguardo il lancio dei nuovi iPhone 16 di Apple, sembra che l’evento di presentazione sia stato una delusione. Sembra infatti che la nuova gamma di smartphone presentata da Cupertino non abbia mostrato novità particolari rispetto ai modelli precedenti. Dunque, anche se i nuovi iPhone 16 sono dispositivi di altissima qualità non hanno soddisfatto le aspettative generali. Dettaglio che ha causato un calo del titolo in borda dell’azienda.

Apple in crisi per la carenza di novità?

Sono diversi i punti deboli che sono stati riscontrati. Le novità di spicco dovrebbero riguardare il pulsante di controllo per la fotocamera, una maggiore autonomia, nuove colorazioni e un aumento della RAM. A quest’ultimo dettaglio si aggiunge l’introduzione di Apple Intelligence. A tal proposito in molti hanno evidenziato come il lancio della funzione AI sia stata posticipata rispetto al lancio del dispositivo. Inoltre, non risulta essere un’esclusiva dei nuovi iPhone 16.

A deludere è stata anche la presenza dei display a 60Hz per il modello “base” e la variante “Pro”. Lo schermo risulta essere ormai datato rispetto agli standard attuali offerti dal mercato. Inoltre, gli aggiornamenti proposti risultano insufficienti in vista di un upgrade rispetto ai predecessori dei nuovi iPhone presentati da Apple.

Sembra quindi che l’azienda di Cupertino stia faticando a sostenere la richiesta di novità presentata dagli utenti. Inoltre, anche gli investitori non risultano particolarmente convinti dei nuovi iPhone 16. Tali reazioni negative si sono riversate immediatamente sul mercato portando ad un calo pari all’1% delle azioni Apple.

È importante considerare che i cambiamenti in borsa possono essere volati, ma in questo caso specifico evidenziano come la presentazione dei prossimi smartphone dell’azienda di Cupertino non abbia convinto il pubblico. Considerando il deludente keynote sta abbassando l’entusiasmo riguardo i nuovi dispositivi, in molti stanno già puntando l’attenzione sui prossimi iPhone 17 Air e alla gamma iPhone SE.