Heart Aerospace, azienda svedese all’avanguardia nel settore dell’aviazione, ha compiuto un significativo passo avanti verso la realizzazione del suo innovativo aereo ibrido-elettrico, l’ES-30. La compagnia ha recentemente svelato un prototipo dimostrativo in scala reale, il Heart Experimental 1 (Heart X1), che rappresenta un progresso cruciale nel percorso verso il volo del modello definitivo previsto per il prossimo anno.

Heart Aerospace e il suo innovativo Heart X1

Il Heart X1 è un modello avanzato che riflette le dimensioni e la configurazione dell’ES-30, un aereo progettato per trasportare 30 passeggeri. Questo velivolo è concepito per utilizzare due motori elettrici per coprire distanze fino a 200 chilometri, integrati con due motori turboelica per estendere l’autonomia fino a 400 chilometri. L’approccio ibrido di Heart Aerospace punta a combinare l’efficienza ambientale con una notevole versatilità operativa.

Il dimostratore Heart X1, con un’apertura alare di 32 metri, sarà inizialmente impiegato per test a terra, inclusi quelli su ricarica e manovre. Se i test andranno come previsto, il primo volo completamente elettrico è atteso per il secondo trimestre del 2025. L’ES-30, una volta operativo, promette riduzioni significative nelle emissioni di carbonio, operazioni più silenziose e costi di gestione inferiori. Inoltre, l’aereo sarà in grado di decollare da piste relativamente corte, grazie alla potenza immediata dei motori elettrici.

Anders Forslund, CEO di Heart Aerospace, ha sottolineato l’importanza del Heart X1, dichiarando: “Questo dimostratore è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo di rendere il volo regionale più sostenibile e accessibile. I test ci aiuteranno a perfezionare il design dell’ES-30”.

Il progetto ha suscitato l’interesse di diverse compagnie aeree e investitori, tra cui United Airlines e Mesa Air Group, che hanno già effettuato ordini condizionali per 100 aerei ciascuna. Air Canada ha investito 5 milioni di dollari nel progetto. Dopo i test con il Heart X1, è previsto un prototipo di pre-produzione, il Heart X2, con il primo volo ibrido-elettrico previsto per il 2026. Se tutto procede secondo i piani, l’ES-30 potrebbe entrare in servizio commerciale nel 2028.

Una ricerca comune verso soluzioni più sostenibili

In un contesto di crescente attenzione verso soluzioni sostenibili per l’aviazione, l’approccio ibrido-elettrico di Heart Aerospace rappresenta una promettente alternativa. Inoltre, easyJet e la startup JetZero hanno recentemente annunciato una partnership per sviluppare aerei alimentati a idrogeno, segnando potenzialmente una nuova era nel settore dell’aviazione commerciale con un design innovativo “blended wing” per ridurre consumi ed emissioni.