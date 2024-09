Il 9 settembre Apple ha rilasciato ufficialmente i suoi iPhone 16. L’evento si è aperto con la presentazione degli Apple Watch Series 10 e della nuova colorazione di Apple Watch Ultra 2. Nessun nuovo Apple Watch SE è stato presentato ma secondo gli esperti sarà necessario attendere fino al 2025 per poter conoscere la nuova versione. Mark Gurman di Bloomberg ritiene, infatti, che entro il prossimo anno toccherà ad Apple Watch SE fare il suo debutto e che il dispositivo si presenterà in una nuova veste interamente in plastica.

Apple Watch SE sarà interamente plastica: gli utenti apprezzeranno la novità?

Il prossimo smartwatch low cost di Apple arriverà entro la fine del prossimo anno ma le indiscrezioni su di lui circolano da diverse settimane anticipando che si tratterà di un dispositivo interamente in plastica.

Apple potrebbe aver attuato tale modifica per una strategia ben precisa ma ciò potrebbe indurla a rinunciare a una porzione decisamente ampia di utenti, che potrebbe non apprezzare il prossimo Apple Watch SE. L’idea, infatti, è che l’azienda punti a conquistare bambini e adolescenti, i quali potranno ricevere un’alternativa allo smartphone da utilizzare in qualsiasi occasione, compresa la scuola.

L‘adozione della plastica permetterà al colosso di Cupertino di proporre il suo dispositivo in più colazioni e di renderlo decisamente differente dall’attuale versione in commercio. Resta da scoprire se quanto previsto dalla sua strategia sarà effettivamente un successo o meno e quindi, quanti genitori sarebbero disposti ad acquistare un dispositivo del genere ai loro figli. La scelta di far ricorso a un design adatto ai più piccoli potrebbe non essere apprezzato dagli adulti intenzionati a procedere con l’acquisto di uno smartwatch Apple economico, che saranno così costretti a optare per la versione attuale o a rinunciare ad Apple Watch in favore di orologi smart decisamente più convenienti e di qualità.