Una nuova partnership tra easyJet e la startup aeronautica JetZero potrebbe segnare una svolta fondamentale nel settore dell’aviazione commerciale. Le due aziende hanno annunciato un’alleanza strategica per sviluppare aerei alimentati a idrogeno, basati su un innovativo design chiamato “blended wing” (ala integrata), che promette di ridurre significativamente consumi ed emissioni.

Il nuovo design di JetZero

Il progetto di JetZero prevede un aereo con una configurazione unica, in cui la fusoliera si fonde con le ali creando un corpo aerodinamico e continuo. Questo design non solo risulta esteticamente interessante, ma offre anche vantaggi concreti in termini di efficienza. Mark Page, fondatore di JetZero, sottolinea che “l’ala integrata è del 50% più efficiente. Usa metà del carburante e produce metà dell’anidride carbonica rispetto a un aereo tradizionale, anche con gli stessi motori.”

La configurazione innovativa elimina la necessità di una coda, riducendo notevolmente la resistenza aerodinamica e il peso dell’aeromobile. Inoltre, la forma ampliata della fusoliera non solo consente più spazio per i passeggeri, ma facilita anche l’installazione di serbatoi di idrogeno. Questo carburante, sebbene richieda volumi maggiori rispetto ai combustibili tradizionali, promette emissioni zero.

EasyJet, conosciuta per i suoi voli economici in Europa, ha dimostrato un impegno costante verso tecnologie eco-sostenibili. La partnership con JetZero segue altre iniziative dell’azienda, come i piani per aerei più efficienti e i test di motori a idrogeno con Rolls-Royce.

JetZero, emersa pubblicamente solo lo scorso maggio, ha già ottenuto importanti finanziamenti, tra cui 235 milioni di dollari dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. L’azienda prevede di lanciare un dimostratore su scala reale all’inizio del 2027 e mira a entrare in servizio commerciale entro il 2030. L’FAA, l’ente statunitense di regolamentazione dell’aviazione, ha già approvato i primi voli di prova.

Questa collaborazione potrebbe rappresentare un cambiamento radicale per l’aviazione. Il design di JetZero offre non solo una significativa riduzione dei consumi e delle emissioni, ma anche una delle migliori opportunità finora viste per realizzare voli a lungo raggio a emissioni zero. Anche se il nuovo design potrebbe complicare la scelta del posto accanto al finestrino, innovazioni come questa potrebbero essere cruciali per il futuro dei viaggi aerei sostenibili.