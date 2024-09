Google ha deciso di dare una nuova identità al suo servizio di streaming gratuito. In che modo? Raggruppando i canali supportati dalla pubblicità sotto il marchio “Freeplay”. Il servizio ha visto la luce nei primi mesi del 2023 con 80 canali FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) e ha continuato ad espandersi, raggiungendo quota 150. Gli utenti americani sono i primi a sperimentare questa novità. Essa è disponibile sui dispositivi Google TV come Chromecast e smartTV di marchi come TCL e Hisense. Freeplay è stato integrato nella scheda “Live” della piattaforma. Così da rendere più semplice per gli utenti accedere a una vasta quantità di elementi gratuiti.

Il percorso di Google TV e il supporto del pubblico

Per ora, questo cambio di nome non ha portato a modifiche nelle funzionalità esistenti. L’introduzione del marchio Freeplay però, potrebbe indicare l’intenzione di Google di ampliare ulteriormente l’offerta di contenuti a costo zero. Potrebbero, ad esempio, essere introdotti film on-demand gratuiti, in linea con quanto disponibile su YouTube. Questa mossa suggerisce che Google sta puntando con decisione sui contenuti supportati da pubblicità. Si tratta di un settore in crescita, in cui molti stanno cercando di espandersi. Ma resta ancora da vedere se Freeplay verrà lanciato in altri mercati oltre a quello statunitense.

Dal lancio di Google TV nel 2020, l’azienda ha cercato di rivoluzionare sé stessa. Nel corso degli anni con l’introduzione di Freeplay, ha così dimostrato di essere in continuo movimento. Proprio perché ha cercato di adattarsi alle esigenze del mercato e di offrire soluzioni sempre più innovative. A tal proposito, coloro che utilizzano dispositivi AndroidTV o GoogleTV potrebbero aver bisogno di assistenza per sfruttare al meglio tali novità.

Per chi volesse approfondire l’utilizzo di queste app, sono disponibili online numerose guide e tutorial. È possibile infatti trovare informazioni su come trasferire app su Android TV, quali sono le migliori applicazioni da utilizzare. Oppure come eliminare Google TV dal proprio smartphone. Questi approfondimenti aiutano a sfruttare al meglio tutte le funzionalità offerte dalla piattaforma. Il cui obiettivo è quello di rendere l’intrattenimento televisivo più accessibile e personalizzabile che mai.