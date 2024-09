Google ha deciso di rinnovare la sua piattaforma di canali televisivi gratuiti supportati da pubblicità, raggruppandoli sotto un nuovo nome, “Freeplay”. L’azienda di Mountain View aveva introdotto i canali FAST (Free Ad-Supported TV) su GoogleTV all’inizio del 2023, lanciando una selezione iniziale di 80 canali. Da allora, l’offerta si è ampliata rapidamente, raggiungendo i 150 canali disponibili a settembre 2024. Attualmente, il rebranding sta avvenendo su vari dispositivi. Tra cui Chromecast e smart TV prodotte da marchi come TCL e Hisense. Al momento però, questo aggiornamento riguarda solo gli utenti statunitensi. I quali potranno vedere il marchio Freeplay sotto la scheda “Live” della schermata principale di Google TV.

Google FreePlay: possibile espansione internazionale e nuove prospettive di crescita

Il cambiamento è principalmente estetico e non introduce nuove funzionalità, ma potrebbe essere l’ inizio di ulteriori espansioni. Freeplay infatti potrebbe integrare nuovi tipi di contenuti gratuiti. Come film on-demand provenienti da YouTube o altre fonti. Ampliando così l’offerta di intrattenimento disponibile per gli utenti. Google sembra così intenzionata a consolidare la propria presenza nel settore dello streaming supportato da pubblicità. Un mercato in rapida crescita e che continua a guadagnare consensi, anche tra gli spettatori più esigenti.

Anche se per ora il servizio Freeplay è disponibile solo negli Stati Uniti, non si esclude la possibilità di un’espansione in altri mercati in futuro, come l’Italia. Questa mossa segnala cosi la volontà di Google di migliorare l’esperienza utente. Offrendo un accesso sempre più facile e diretto ai contenuti gratuiti. È un segnale che la competizione tra i principali fornitori di servizi di streaming, come Pluto TV o Samsung TV Plus, si sta intensificando. Spingendo verso un futuro in cui l’intrattenimento gratuito sarà sempre più centrale nelle strategie delle grandi aziende tech. Insomma in un mercato in costante cambiamento anche le grandi realtà tecnologiche fanno di tutto per mantenersi al passo.