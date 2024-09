L’Osservatorio di Altroconsumo ha recentemente pubblicato i risultati dell’ultimo monitoraggio dei principali operatori di rete mobile in Italia. Basato su test di velocità condotti tramite l’app CheBanda, il report copre il periodo tra luglio 2023 e giugno 2024. I dati mostrano una netta supremazia di Vodafone, che si è affermata come il miglior operatore mobile con 63.842 punti, primeggiando sia nel 4G che nel 5G.

Vodafone domina su tutta la linea

Una delle novità principali di quest’anno è l’inclusione di Fastweb tra gli operatori monitorati, un ingresso che avviene in concomitanza con l’acquisizione dell’azienda da parte di Swisscom per 8 miliardi di euro. Sebbene sia alla sua prima partecipazione, Fastweb si è piazzata terza con 38.285 punti, subito dietro TIM, che ha totalizzato 40.146 punti. In quarta e quinta posizione troviamo rispettivamente WindTre e Iliad, con punteggi più distanziati, intorno ai 27.000 punti.

La decisione di includere Fastweb solo quest’anno è legata al numero di test effettuati dagli utenti tramite l’app CheBanda, che dovevano essere statisticamente rilevanti per garantire risultati attendibili. Ciò spiega anche l’assenza di altri operatori minori.

L’analisi di Altroconsumo evidenzia come il 5G stia finalmente guadagnando terreno in Italia, con quasi un quinto degli utenti che ha testato la propria connessione su questa rete, un notevole progresso rispetto a pochi anni fa, quando solo il 5% utilizzava il 5G. Vodafone domina anche in questa categoria, con una velocità media in 5G di 193,4 Mbps in download e 24,3 Mbps in upload, superando di gran lunga la media nazionale.

Anche nei test sulla qualità della navigazione e dello streaming, Vodafone si conferma leader. In particolare, la sua rete 5G ha ottenuto ottimi risultati, con tempi di caricamento inferiori a un secondo per il 30% degli utenti. Al contrario, TIM e gli altri operatori, pur offrendo prestazioni accettabili, si sono mostrati meno competitivi, soprattutto nel 5G, dove Fastweb, WindTre e Iliad hanno faticato a tenere il passo.