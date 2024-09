WhatsApp continua a sviluppare nuove funzioni ed aggiornamenti con lo scopo di migliorare il servizio offerto a milioni di utenti. A tal proposito, è in rollout un nuovo aggiornamento che introduce sulla piattaforma una serie di cambiamenti indirizzati alle community. Le modifiche sono in arrivo sulla versione 2.24.18.80 di WhatsApp per i dispositivi Android ed è disponibile sul Google Play Store.

WhatsApp rilascia un nuovo aggiornamento per le Community

Per ottenere le nuove funzioni è importante aggiornare la piattaforma alla più recente versione disponibile sul Play Store di Google. Ovviamente, ciò vale quando le opzioni arrivano sulla versione stabile di WhatsApp. Se si intende provare le funzioni quando sono in fase beta bisogna procedere aderendo all’apposito programma.

Di recente sono diverse le novità che coinvolgono le Community. WhatsApp si sta impegnando per rendere tale servizio sempre più versatile per rispondere alle esigenze dei vari utenti. Con l’ultimo rollout sono in arrivo una serie di modifiche particolarmente utili. Nel dettaglio, viene introdotta l’opzione per impostare la visibilità del gruppo. Inoltre, l’aggiornamento comprende anche la possibilità di trasferire la proprietà della community e l’archiviazione dell’elenco delle chat.

In particolare, il trasferimento della proprietà può essere molto utile nei casi in cui è necessario procedere con un cambio dell’amministratore. Le modifiche sulla visibilità, invece, sono già state analizzate sulla versione beta di WhatsApp e promettono di migliorare l’esperienza degli utenti che organizzano le proprie conversazioni nelle Community.

Al momento non è ancora noto quando verranno ufficialmente rilasciate suddette novità. Il team di WhatsApp, all’interno del changelog, ha però dichiarato che i cambiamenti potrebbero essere introdotti già nelle prossime settimane. Inoltre, viene specificato che l’aggiornamento riguarderà la versione 2.24.18.80. Ed ovviamente quelle successive. Non resta dunque che attendere che le modifiche vengano rilasciate sulla versione stabile di WhatsApp per poter visionare nel dettaglio come cambierà l’esperienza degli utenti con le novità del nuovo aggiornamento.