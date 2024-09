WhatsApp, l’app di messaggistica che inizialmente offriva solo la possibilità di inviare e ricevere messaggi, ha visto un’evoluzione significativa nel corso degli anni. Con l’introduzione di nuove funzionalità, è diventata molto più di una semplice piattaforma di comunicazione. Tuttavia, oltre alle opzioni ufficiali offerte dall’app stessa, esistono anche applicazioni di terze parti che possono arricchire ulteriormente l’esperienza utente.

Le tre app di terze parti per WhatsApp

Tra queste applicazioni, tre si distinguono per le loro particolarità e possono essere scaricate direttamente dal web in formato APK. La prima, Whats Tracker, consente di ricevere notifiche in tempo reale ogni volta che un contatto entra o esce da WhatsApp. Questa funzione è particolarmente utile per coloro che vogliono monitorare gli orari di attività dei propri contatti, un’opzione che l’app ufficiale non offre.

Per chi invece preferisce restare invisibile e leggere i messaggi senza farlo sapere, Unseen è la soluzione ideale. Questa applicazione intercetta i messaggi in arrivo e consente di leggerli senza accedere ufficialmente a WhatsApp, mantenendo così il proprio stato invisibile e evitando che gli altri sappiano che si è online.

Infine, WAMR è l’app perfetta per chi desidera recuperare messaggi cancellati. Spesso, su WhatsApp, gli utenti eliminano i messaggi per ripensamenti o per non farli leggere agli altri. WAMR, tuttavia, è in grado di salvare e recuperare i messaggi anche dopo che sono stati eliminati. Ogni volta che un messaggio viene ricevuto, WAMR lo registra e lo conserva, permettendo di leggerlo anche se l’autore lo cancella subito dopo l’invio.

Queste applicazioni di terze parti, al momento gratuite e legali, offrono funzionalità aggiuntive che ampliano le capacità di WhatsApp e soddisfano le esigenze di chi cerca qualcosa in più nella propria esperienza di messaggistica. Se sei un appassionato di tecnologia e vuoi esplorare tutte le potenzialità del tuo smartphone, queste opzioni potrebbero fare al caso tuo.