Il mercato degli smartphone in Cina sta per arricchirsi molto presto di due nuovi modelli top di gamma che andranno ad ampliare la fascia alta di questo mercato, parliamo dei prossimi smartphone di Xiaomi che sta per presentare al mondo Xiaomi 14 T e Xiaomi 14 T Pro, grazie ad alcuni leak Trapelate online, però possiamo guardare in anteprima il design di questi due smartphone.

Guardando le immagini emerge subito che le similitudini saranno evidenti e abbastanza caratterizzanti i due dispositivi, le differenze sostanziali risiederanno all’interno di quest’ultimi piuttosto che all’esterno, a differenziarli sarà infatti la CPU che sarà ovviamente più potente per il modello Pro, per il resto le immagini confermano le similitudini che già in passato sono trapelate, in entrambi i casi avremmo infatti avremo un display abbastanza squadrato, interrotto da una fotocamera anteriore con design goccia, posteriormente invece avremo un modulo fotocamera composto da tre sensori più il flash LED incastonati all’interno di una superficie squadrata in rilievo.

Per quanto riguarda invece le colorazioni, possiamo notare che avremo quattro opzioni per Xiaomi 14 T: nero, oro, blu e grigio, mentre per 14 T Pro avremmo a disposizione tre scelte: nero, blu e grigio.

Insomma, guardando il tutto da un punto di vista abbastanza ampio è evidente che i due smartphone sono decisamente simili tra loro, una delle differenze sostanziali sarà però il prezzo, per il primo modello avremo infatti 649 € mentre per il secondo, quello a prestazioni più elevate, il prezzo salirà a 899 €, dobbiamo dunque attendere per provare con mano i due nuovi smartphone e capire al netto delle similitudini cosa giustifichi una differenza di prezzo così evidente, nonostante appunto gli elementi in comune tra i due smartphone.

A seguire, ecco le immagini che mostrano in anteprima i due device in arrivo da parte dell’azienda cinese.

Le immagini

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro