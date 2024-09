Un nuovo membro della famiglia Redmi 14 è stato appena presentato in Cina. Nel corso delle ultime ore, infatti, il produttore tech Xiaomi ha aggiunto a questa gamma di prodotti il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 14R. Si tratta in questo caso di un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato , con un design in linea con quanto visto con i precedenti dispositivi di questa serie. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo entry-level Xiaomi Redmi 14R

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha aggiunto un nuovo smartphone alla sua gamma di prodotti tech. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Xiaomi Redmi 14R. Quest’ultimo appartiene alla fascia medio-bassa del mercato, con un design come già detto simile a quello degli altri modelli della serie.

Nello specifico, la parte frontale è occupata da un display con tecnologia IPS LCD con un piccolo notch centrale dove è alloggiata la fotocamera anteriore per i selfie da 5 MP. Il pannello ha una diagonale pari a 6.88 pollici in risoluzione HD+ con una luminosità di picco di 600 nits e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo un processore di casa Qualcomm. Si tratta nello specifico del soc Snapdragon 4 Gen 2. In accoppiata, sono presenti tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e con fino a 256 GB di storage interno di tipo UFS 2.2, con la possibilità di espandere ulteriormente la memoria fino a 1 TB tramite scheda microSD. Lo smartphone dispone inoltre di una batteria con una capienza di 5160 mah con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Xiaomi Redmi 14R sarà disponibile all’acquisto sul mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 140 euro al cambio attuale. Vi aggiorneremo su un suo possibile arrivo per il mercato italiano.