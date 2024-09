Xiaomi ha introdotto sul mercato un innovativo caricabatterie wireless per auto con una potenza di 50W, compatibile con gli smartphone che supportano la ricarica rapida. Il dispositivo, può essere installato attraverso tre diverse modalità, ovvero gancio universale, clip fissa o base adesiva. Questo è infatti pensato per offrire una ricarica efficiente e sicura anche durante i viaggi in auto. Il caricatore è alimentato tramite un ingresso DC con un range di 12-24V e una corrente massima di 8A. Oppure tramite porta USB-C con una tensione compresa tra 5 e 20V.

Caricabatterie Xiaomi: sicurezza e compatibilità per ogni esigenza

Una delle funzionalità più interessanti riguarda il sistema di serraggio automatico. A tal proposito, grazie a sensori a infrarossi integrati, il supporto si espande e si contrae automaticamente adattandosi alle dimensioni dello smartphone. In caso di interruzione della corrente, il sistema resta attivo per altri 30 minuti e il serraggio può essere aperto anche manualmente, garantendo praticità in ogni situazione. Il caricatore è anche dotato di un indicatore che segnala lo stato della ricarica. Cosa che lo rende ancora più facile da utilizzare.

Oltre a offrire una ricarica rapida e comoda, Xiaomi ha posto una grande attenzione anche alla sicurezza del dispositivo. Il caricabatterie è infatti dotato di protezione contro sovratensioni. Ma anche sottotensioni, surriscaldamento e connessioni inverse. Garantendo così una protezione completa per lo smartphone e per l’auto. Per prevenire il surriscaldamento, è presente un sistema di dissipazione del calore integrato che sfrutta un condotto d’aria dedicato.

Compatibile con la maggior parte dei cellulari presenti sul mercato, il caricatore si adatta automaticamente ai diversi dispositivi per garantire una ricarica ottimale. Le dimensioni compatte (116 x 72,5 x 58 mm) e il peso ridotto (183,3 grammi) lo rendono anche facile da installare e maneggiare. Attualmente disponibile solo in Cina al prezzo di 299 Yuan, circa 38€, non si hanno ancora informazioni su una possibile vendita in altri Paesi.