WhatsApp continua ad aggiornarsi Senza sosta. Nel caso specifico che stiamo per affrontare, l’ app si propone di migliorare l’esperienza per gli utenti Android. A tal proposito, l’ultimo aggiornamento, disponibile su Google Play Store, porta l’app alla versione 2.24.18.80 e integra in sé interessanti funzionalità destinate alle community. Queste ultime, lanciate già da tempo, permettono di gestire più gruppi in maniera rapida. Semplificando notevolmente il compito degli amministratori. L’ ultima innovazione introdotta punta proprio a migliorare questa gestione. Ciò attraverso una serie di strumenti, più efficienti, volti ad organizzare le chat e a mantenere un ordine tra le varie conversazioni.

WhatsApp: funzioni innovative per la gestione delle community

Tra le novità di rilievo, spicca la possibilità di definire la visibilità dei gruppi all’interno della community. Una funzione utile per aumentare il controllo su chi può accedere o meno. Un’altra funzione aggiunta è l’archiviazione rapida delle chat direttamente dall’elenco. Cosa che rende la gestione delle conversazioni ancora più semplice e immediata. Ma forse l’opzione più attesa riguarda il trasferimento della proprietà della community. Una funzionalità molto richiesta che consente di trasferire facilmente il ruolo di amministratore a un’altra persona.

La possibilità di cambiare il proprietario rappresenta infatti una svolta importante per chi gestisce più gruppi. In caso di necessità, gli amministratori possono ora delegare a qualcun altro la gestione, senza compromettere l’ attività e continuità della comunità stessa. Questa innovazione risolve quindi un problema che molti utenti avevano segnalato da tempo.

Nonostante alcune informazioni ufficiali specifichino che le nuove funzionalità saranno introdotte gradualmente nelle prossime settimane, alcuni utenti potrebbero già visualizzarle subito dopo l’aggiornamento. Per chi volesse essere tra i primi a provare le novità, è possibile iscriversi al programma beta di WhatsApp. In questo modo, sarà si potrà accedere alle nuove funzioni in anteprima e contribuire allo sviluppo testando le versioni in fase di rilascio.