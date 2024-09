Truffa dannosa e improvvisa: così vi rubano i soldi

Purtroppo anche oggi è la volta di una truffa, anzi due. Sono infatti ben due i messaggi che stanno girando attraverso le caselle di posta elettronica in modo da truffare quanti più utenti possibile.

Truffa in corso ai danni di tantissimi utenti, ecco i messaggi che stanno girando

“Una bella ragazza vuole conoscerti, non rifiutare.

Mi chiamo Trudy. Sono una donna aperta, coraggiosa e socievole a cui piace vivere facile, divertente e semplice.

Credo che il destino ti darà l’opportunità di goderti e goderti i momenti il ​​\u200b\u200bpiù possibile.

Chiudo gli occhi e ci vedo felici e contenti. Diventiamo il più liberi e desiderabili l’uno per l’altro possibile.

Se la tua curiosità è stuzzicata, puoi esplorare la mia pagina sul sito per adulti Cake_Trudy1.

Affinché ciò abbia successo, non ignorare la registrazione, perché non saremo in grado di corrispondere!

In attesa di richiesta di amicizia!”

Non finisce qui: un’altra truffa sarebbe stata individuata con la stessa tecnica e sempre all’interno delle caselle di posta elettronica, ecco cosa sta succedendo:

“Voglio davvero conoscerti, mi chiamo Leanne.

La gente dice che sembro molto più giovane della mia età. Sono davvero lusingato quando le persone lo fanno.

L’unico segreto che ho è che mi assicuro sempre di divertirmi a letto almeno una volta alla settimana.

Puoi prendere un giorno alla settimana dalla tua vita per venire da me? E passeremo questa giornata come se domani il pianeta scomparisse dalla sua orbita.

Per rispondere alle tue e alle mie domande, incontriamoci nella chat del mio profilo.

Il mio nickname nella ricerca è Candy_Leanne, lì vedrai le mie foto.

Ti auguro un buon umore, il tuo Leanne.”

Lo scopo è sempre lo stesso ovvero quello di riuscire a far compilare agli utenti un modulo con i propri dati per rubarli e farci altri misfatti in giro.