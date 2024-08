La gestione della privacy degli utenti è da sempre una priorità per WhatsApp. Ecco perché il team di sviluppo continua a lavorare su nuove funzionalità per migliorare l’esperienza d’uso. L’ultima novità in fase di test riguarda un nuovo punto di accesso rapido ai controlli per la privacy. Opzione disponibile nella versione beta della piattaforma per Android. Il nuovo ingresso è situato nella parte inferiore della schermata delle impostazioni sulla sicurezza. Questo consentirà di rivedere e modificare con maggiore immediatezza le proprie preferenze sulla privacy. Come, ad esempio, chi può vedere la foto del profilo, l’ultimo accesso, le informazioni personali e chi può aggiungerli ai gruppi.

WhatsApp: verso una maggiore consapevolezza nella gestione della privacy

Questa novità si rivolge soprattutto a coloro che desiderano aggiornare frequentemente le proprie impostazioni. Oppure che necessitano di modificarle rapidamente dopo aver aggiunto nuovi contatti o essere entrati in nuovi gruppi. L’accesso semplificato ai controlli per la privacy rende più agevole personalizzare le impostazioni senza dover navigare attraverso molteplici menù. Al momento, tale funzione è disponibile solo per alcuni beta tester che utilizzano la versione 2.24.18.8 di WhatsAppBeta scaricata tramite Google Play Store. Ma sarà estesa a un pubblico più ampio in un prossimo aggiornamento.

La funzionalità di controllo della sicurezza introdotta da WhatsApp rappresenta un passo avanti nella direzione di una maggiore consapevolezza e facilità d’uso. Accedere facilmente alle impostazioni permette di avere un maggiore controllo sulla propria presenza online. Un aspetto sempre più rilevante in un’epoca in cui la privacy digitale è una preoccupazione crescente.

WhatsApp ha dimostrato in diverse occasioni di essere attenta alle esigenze dei suoi utilizzatori e questo aggiornamento non fa eccezione. Non sappiamo ancora se e quando tutto ciò sarà rilasciato su ampia scala. I feedback relativi ai test attualmente in corso serviranno appunto per fare delle previsioni future. In ogni caso si consiglia sempre di controllare periodicamente gli aggiornamenti da installare.