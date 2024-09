L’operatore telefonico italiano WindTre continua a portare alcune novità. Oltre alle nuove offerte della gamma WindTre Call Your Country, infatti, l’operatore ha da poco reso disponibile l’offerta di rete mobile denominata WindTre Family Unlimited 100 5G. Come la precedente WindTre Family 5G, questa offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti che vorranno attivare una seconda oppure una terza scheda sim oltre a quella principale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre Family Unlimited 100 5G, nuova offerta per chi attiva più schede sim

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata WindTre Family Unlimited 100 5G. Si tratta di un’offerta attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore che decideranno di attivare una o più seconde sim oltre a quella principale.

Con questa offerta, gli utenti avranno a disposizione fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 5G alla massima velocità. Una volta terminati i giga, gli utenti potranno poi utilizzare giga senza limiti, ma con un limite di velocità pari a 10 mbps in download. Nel bundle di questa offerta, sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri.

In base al metodo di pagamento prescelto, gli utenti dovranno pagare un diverso costo. In particolare, per tutti coloro che sceglieranno il metodo di pagamento su credito residuo, dovranno pagare per l’offerta un costo di 10,99 euro al mese. Per chi sceglierà invece il metodo di pagamento automatico Easy Pay, gli utenti dovranno pagare un costo scontato pari a 9,99 euro al mese.

Secondo quanto riportato, l’offerta WindTre Family Unlimited 100 5G sarà disponibile all’attivazione almeno fino al prossimo 20 ottobre 2024. È comunque probabile che l’operatore telefonico decisa di prorogare ulteriormente la disponibilità di questa offerta.