Vodafone: le Silver hanno fino a 200 GIGA, ecco come averli gratis

Tutti i gestori stanno facendo fatica a battere Vodafone, siccome le sue offerte sono sempre disponibili ormai da mesi. Il celebre provider anglosassone ha deciso di interferire fin da subito nel dominio dei gestori virtuali e di Iliad con le Silver.

Queste due offerte che tornano finalmente disponibili sono infatti sottoscrivibili solo da coloro che provengono da questi provider. Ovviamente si tratta di un miscuglio di convenienza, qualità e quantità, proprio come piace a tante persone. Almeno per ora, entrambe le offerte mobili di Vodafone sono ancora disponibili. Basta spendere meno di 8 € mensili e si potrà cominciare ad avere il meglio.

Vodafone offre ancora le sue offerte Silver: eccole qui a partire da 7,99 € al mese

Le scelte di Vodafone possono essere sicuramente giudicate da tutti ma è davvero difficile dare conto al gestore durante questi ultimi mesi. Le offerte del provider anglosassone non hanno fatto altro che stupire viste le loro peculiarità. Oggi è possibile portarne a casa due con prezzi molto più accessibili rispetto a tutte le altre promozioni. Le due Silver infatti partono da soli 7,99 € al mese. La prima offerta con questo prezzo, permette di avere mensilmente 100 giga in 4G con telefonate illimitate e 200 messaggi. Per l’altra offerta bisogna spendere invece 9,99 € ogni mese: ci sono anche qui gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G.

Quando un gestore come Vodafone riesce a proporre queste offerte, c’è veramente poco da fare per gli altri operatori. Oggi inoltre c’è da segnalare anche un periodo promozionale che vale per entrambe le proposte: chi ne sceglierà una potrà infatti avere a disposizione il primo mese a soli 5 €. Chi dovesse invece credere che i giga disponibili siano pochi, può optare per il servizio Smartpay che offre la possibilità di ricaricarsi direttamente dal conto senza costi aggiuntivi ma anche 50 giga in più tutti i mesi.