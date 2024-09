Se intendete cambiare gestore e siete alla ricerca di un’offerta competitiva, Very Mobile potrebbe essere la soluzione perfetta. L’operatore virtuale offre la promo Giga x2 disponibile con l’offerta Flash Back! XL. Si tratta di un’occasione unica messa a disposizione da Very Mobile per tutti i nuovi utenti.

Nel dettaglio l’offerta comprende chiamate ed SMS illimitati e 200 GB di traffico dati, al costo mensile di soli 6,99 euro. E i vantaggi non finiscono qui.

Nuova promo Very Mobile: entro quando può essere attivata?

Selezionando l’offerta Flash Back! XL gli utenti riceveranno gratuitamente la nuova scheda SIM. Inoltre, anche per la sua spedizione non sono previsti dei costi aggiuntivi. Anche l’attivazione della SIM è gratis. Gli utenti possono ottenere la promo comodamente seduti da casa attraverso il sito web ufficiale di Very Mobile. In alternativa, è possibile recarsi in uno degli oltre 3000 punti vendita dell’operatore presenti in Italia. In questo modo sarà possibile accedere all’assistenza diretta messa a disposizione dai dipendenti esperti.

Very Mobile offre su tutto il territorio nazionale una copertura pari al 99,7% grazie alla rete 4G. Nello specifico, per la promo Flash Black! XL gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una connessione fluida con velocità fino a 30Mbps. Un dettaglio che arricchisce ulteriormente l’offerta che al momento risulta una delle più competitive sul mercato grazie al suo prezzo imbattibile.

Se pensate che questa di Very Mobile sia la promo perfetta per voi e per le vostre esigenze di telefonia il consiglio è quello di procedere il prima possibile. L’offerta sarà infatti disponibile per l’attivazione solo fino al 26 settembre. Se desiderate ottenere una promozione vantaggiosa e allo stesso tempo ricca, con un pacchetto dati corposo e una copertura quasi totale in tutta Italia non potete perdere questa occasione. Sul sito web dell’operatore virtuale è possibile visionare tutti i dettagli relativi a Flash Black! XL per conoscere a pieno il pacchetto dati messo a disposizione.