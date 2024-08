Gli utenti che intendono cambiare gestore telefonico sono alla ricerca di offerte che siano ricche e vantaggiose allo stesso tempo. A tal proposito, uno degli operatori più attivi sul mercato è sicuramente Very Mobile. Nello specifico, l’operatore virtuale ha presentato sul mercato un’offerta davvero imperdibile. Si tratta di Unlimited, un’opzione ricaricabile che mette a disposizione degli utenti opportunità senza pari. Nel dettaglio, gli utenti potranno ottenere minuti ed SMS illimitati insieme a GIGA senza limiti. Il prezzo mensile di tale offerta è davvero sensazionale. Si tratta di 10,99 euro.

Very Mobile: offerta imperdibile per i nuovi utenti

La promo Unlimited presenta una serie di vantaggi extra che la rendono ancor più accattivante. Nello specifico, Very Mobile mette a disposizione il roaming incluso per tutti gli utenti che viaggiano in giro per l’Europa. Quest’ultimi potranno chiamare e mandare SMS con gli stessi dati offerti in Italia. Inoltre, sono disponibili 11,70 GB di traffico dati ogni mese per navigare anche all’estero. Se si supera la soglia di giga offerta, gli utenti pagheranno solo 0,189 centesimi per MB.

Non è finita qui. L’attivazione risulta gratuita. Il primo mese verrà addebitato dal proprio credito residuo e garantisce l’assenza di costi nascosti. È importante considerare che l’offerta è disponibile solo per una serie di utenti selezionati. Dunque, solo quest’ultimi potranno approfittare della promo messa a disposizione. Se siete tra quest’ultimi vi consigliamo di non perdere tempo. Seguendo le indicazioni presentate sull’app Very Mobile o sul sito web ufficiale dell’operatore è possibile procedere con l’attivazione della promo Unlimited.

Very Mobile è uno dei gestori più attivi sul mercato. L’impegno costante dell’operatore è testimoniato dal rilascio di promozioni che risultano essere sempre ricche di dati ed economicamente vantaggiose. Se siete alla ricerca di una nuova offerta per cambiare gestore telefonico, Very Mobile rappresenta la scelta perfetta se si cerca convenienza e affidabilità senza rinunciare ad una navigazione efficiente e garantita.