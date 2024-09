Kena continua a sorprenderci con le sue offerte uniche: nelle scorse ore l’operatore telefonico ha deciso di lanciare un’offerta inevitabilmente imperdibile. Nello specifico, stiamo parlando di una promozione che mette a disposizione ben 330 GB ad un costo di soli 9,99 euro al mese.

Secondo quanto diffuso da Kena, l’offerta offre minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 330GB di Internet 4G inclusi 11GB in 4G per navigare in Europa. Tutto pagando solamente a 9,99€ al mese con l’opzione di ricarica automatica attiva.

Kena: cambia subito operatore a soli 9,99 euro al mese

Non sei più soddisfatto della tua promozione? I giga non ti bastano mai ed è impossibile per te vedere film in streaming o accedere a sessioni di gaming online con i tuoi amici? Approfitta subito di questa fantastica occasione oggi disponibile grazie a Kena.

Nello specifico, l’offerta di cui parliamo è L’offerta è sottoscrivibile da tutti coloro che decidono di attivare un nuovo numero Kena Mobile ma anche per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Ho.mobile, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile e Feder Mobile.

Come accennato in apertura, la speciale offerta Kena ha un costo di soli 9,99€ ogni mese. Non sono inoltre previsti costi per attivazione e SIM.

Se sei interessato, l’attivazione è davvero semplice da effettuare. Nel dettaglio, puoi procedere con l’attivazione direttamente tramite sito web dedicato, da App Kena Mobile disponibile sia per dispositivi Android che per iPhone, oppure chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181.

Ricorda che con soli 9,99 euro al mese hai minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 330GB di Internet 4G. Tutto attivando la Ricarica Automatica, altrimenti avrai a disposizione solo 230 GB.