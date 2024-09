Ogni mese il colosso giapponese Sony propone su PlayStation Store tantissime promozioni di rilievo con cui gli utenti possono acquistare a dei prezzi decisamente convenienti tantissimi videogiochi. In questi ultimi giorni, in particolare, l’azienda ha reso ufficialmente disponibile una nuova promozione che abbiamo già avuto modo di apprezzare in passato. Si tratta della promo denominata Il Pianeta Degli Sconti. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti del momento.

PlayStation Store, Sony propone la nuova promo Il Pianeta Degli Sconti

In questi ultimi giorni il colosso giapponese Sony ha deciso di riproporre su PlayStation Store una delle sue promozioni più apprezzate. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata Il Pianeta Degli Sconti. Come già successo in passato, con questa promozione gli utenti potranno acquistare tantissimi videogiochi di rilievo a dei prezzi decisamente interessanti.

Si tratta di tantissimi videogiochi comprendenti titoli disponibili sia per la precedente console da gaming PlayStation 4 sia per la nuova console PlayStation 5. Anche in questo caso, gli utenti potranno acquistare numerosi titoli a dei prezzi inferiori ai 10 euro. Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco denominato Resident Evil 7 Biohazard.

Quest’ultimo, in particolare, è al momento proposto su PlayStation Store ad un prezzo scontato di soli 7,99 euro, grazie allo sconto del 60%, contro il suo prezzo di listino di 19,99 euro. Con uno sconto del 75% è poi disponibile il videogioco denominato The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition – PS5 & PS4. In questo caso, gli utenti dovranno pagare per questo videogioco soltanto 9,99 euro. Per tutti gli amanti della saga di The Last of Us, c’è poi disponibile in sconto su PlayStation Store il videogioco The Last of Us Remastered. Quest’ultimo è acquistabile ad un prezzo di soli 9,99 euro, grazie allo sconto proposto del 50%.

Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di PlayStation Store per non perdere nessuna occasione.