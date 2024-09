TIM sfida i virtuali: solo 6,99 EURO al mese fino a 300 GIGA in 5G

Gli utenti al momento stanno valutando diverse opzioni sul mercato della telefonia soprattutto lato mobile. Effettivamente non c’è nulla da dire: tutti i gestori hanno messo in mostra le loro competenze migliori ma soprattutto delle offerte straordinarie. È per questo motivo che c’è l’imbarazzo della scelta e che tanti utenti sempre stati sicuri del loro operatore di fiducia, stanno cambiando gestore. TIM sta provando in ogni modo a resistere e ci sta riuscendo alla grande, portando a casa diversi nuovi utenti.

Per questo motivo ha deciso di pubblicare ancora una volta le sue tre offerte per eccellenza, quelle che hanno battuto ogni record. In campo dunque TIM schiera ancora le sue Power, soluzioni mobili che sono in grado di offrire centinaia di giga per prezzi molto accessibili.

TIM ha provato ancora a battere tutti con le sue tre Power: ci è riuscita

Ora come ora non c’è nulla da dire: TIM permette a chiunque di avere a che fare con le sue offerte anche se l’accesso alle tre migliori è destinato solo ad alcuni utenti. La prima offerta permette di avere 300 giga in 5G con minuti senza limiti e 200 SMS per 9,99 € al mese. Le altre sono qui in basso:

Supreme Easy : con 7,99 € ecco minuti illimitati, 200 SMS e 200 giga in 4G.

: con ecco minuti illimitati, 200 SMS e in 4G. Iron: con 6,99 € ecco minuti illimitati, 200 SMS e 150 giga in 4G.

Quando arrivano le grandi offerte di TIM c’è sempre da valutare chi è che può sottoscriverle. Il gestore infatti non è il solito offrire le sue promozioni migliori a tutti, ma solo a coloro che fanno parte di una determinata schiera. Secondo quanto riportato, in questo caso, solo chi arriva da Iliad o da un operatore virtuale può permettersi di scegliere una delle tre Power. Chi opta per queste offerte inoltre può beneficiare anche di un periodo promozionale: solo il primo mese sarà totalmente gratuito.