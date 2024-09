WhatsApp: se non ce le hai, devi avere queste funzioni SEGRETE

Con WhatsApp che continua a cambiare, gli utenti stanno imparando ad utilizzare nuove funzionalità. Molto spesso però dei produttori di terze parti creano delle applicazioni contestuali, in questo caso al di fuori del Play Store e dell’App Store di Apple, che possono generare altre possibilità.

È la volta di andare alla scoperta di tre applicazioni esterne a WhatsApp, tutte molto utili soprattutto per coloro che vogliono abolire alcune funzioni dell’app di messaggistica.

WhatsApp: con queste funzionalità potreste avere molte più possibilità

In primo luogo diversi utenti stanno utilizzando l’applicazione che serve per spiare i movimenti delle persone e che si chiama Whats Tracker. Una volta aperta, questa piattaforma consente di tenere d’occhio gli utenti e di capire quando entrano o escono dalla famosa applicazione di messaggistica. Basta infatti che l’utente che lo spione di turno sta tenendo d’occhio decida di entrare e, una volta online, ecco una notifica che lo segnalerà. Lo stesso avviene una volta che non è più online e dunque che è uscito dalla chat. A fine giornata ci sarà anche un pratico report con tutto indicato per filo e per segno.

Vengono poi due applicazioni in grado di smontare due funzionalità di WhatsApp. La prima si chiama Unseen e permette di avere il dono dell’invisibilità. Gli utenti non dovranno utilizzare sotterfugi per leggere i messaggi senza farsi vedere online e senza aggiornare l’ultimo accesso: basterà infatti attendere che Unseen intercetti i messaggi in arrivo su WhatsApp per leggerli al di fuori. In questo modo si resterà apparentemente ignari dei messaggi in arrivo, quando invece grazie all’applicazione si saprà tutto.

Per recuperare invece tutti i messaggi che vengono cancellati volontariamente prima di poterli leggere, serve solo WAMR. Questa è gratuita e salva il contenuto di ogni notifica per poterlo eventualmente recuperare dopo che il furbetto di turno lo avrà cancellato.