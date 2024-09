TIM: le POWER costano meno di 7 EURO al mese, ecco 300 GIGA

I gestori stanno lanciando ottime offerte ultimamente soprattutto per garantirsi ogni giorno un vasto pubblico per l’inverno, anche perché molto probabilmente ci saranno nuove offerte da parte di tutti quei gestori che hanno perso utenti e che tenteranno dunque di riprenderseli. Almeno per il momento sembra essere tutto chiaro: la volontà di ogni operatore è quella di mettere in circolazione delle promo che durino quanto più possibile e con tutti i contenuti migliori in assoluto, soprattutto quando si tratta di giga per navigare sul web. TIM in questo momento sembra avere tutto a sua disposizione e lo dimostrano le tre promozioni mobili disponibili solo per alcuni utenti.

TIM: le Power hanno il meglio al loro interno, eccole a partire da 6,99 € al mese

Stanno continuando a fare faville le offerte di TIM, quelle Power che già mesi fa erano state in grado di mettere disordine.

Il gestore italiano, partendo dal prezzo di soli 6,99 € al mese della Iron, garantisce il meglio, con minuti senza limiti e 200 SMS in tutte le offerte. Nella fattispecie di questa promozione, ecco 150 giga in 4G per navigare. Per quanto riguarda invece le altre due, si sale con i contenuti e ovviamente con i prezzi. La prima costa 7,99 € al mese con 200 giga in 4G, mentre la seconda arriva a 300 giga in 5G con 9,99 € al mese.

Con i migliori gestori su piazza si può avere il meglio, ma passando a TIM questa volta si può risparmiare avendo anche la massima qualità. L’azienda italiana vuole mettere in difficoltà alcuni gestori in particolare: solo chi proviene infatti da Iliad o dai provider virtuali potrà avere l’onore di scegliere una delle tre Power. È in questo modo dunque che TIM sta riuscendo a mettere pressione alla concorrenza. Solo per il primo mese poi chi sceglie queste offerte può avere il prezzo in sconto a soli 5 €.