Il DJI Neo è il nuovo drone targato DJI che sta facendo parlare molto di sé. Spesso definito come un “selfie drone”, è stato appena lanciato sul mercato, e dopo diversi giorni di prova, posso finalmente fornirvi una recensione dettagliata delle sue funzionalità, design e prestazioni.

Confezione

Il DJI Neo viene proposto in diverse configurazioni, e quella che ho avuto modo di provare è la versione Fly More Combo. La confezione comprende una custodia per il drone che funge anche da stazione di ricarica, due batterie extra, un piccolo cacciavite per la manutenzione, un cavo USB-C, un adattatore USB-C per collegare dispositivi Apple e i classici manuali di istruzioni.

Il pacchetto include anche il radiocomando DJI, che è opzionale, in quanto il Neo può essere utilizzato senza di esso, caratteristica che ne evidenzia la natura di “selfie drone”. Questi accessori sono pensati per semplificare l’esperienza di volo e rendere il DJI Neo adatto a chi desidera un drone facile da usare, ma completo di tutte le funzionalità.

Design e materiali

Dal punto di vista estetico, il DJI Neo si distingue immediatamente per la sua leggerezza e compattezza. Con un peso di soli 135 grammi, è addirittura più leggero del DJI Mavic Mini, e questo lo rende estremamente facile da trasportare. Il design è studiato per permettere di inserirlo comodamente nella mano, e per chi ha mani piccole, come nel mio caso, questo drone risulta particolarmente pratico.

Per quanto riguarda i materiali, DJI si conferma sinonimo di qualità. Sebbene il corpo del drone sia realizzato prevalentemente in plastica, questa non dà mai l’impressione di essere di bassa qualità o fragile. Le plastiche utilizzate sono robuste, e il Neo è dotato di paraeliche su tutti e quattro i lati, una caratteristica fondamentale per garantire la sicurezza durante il volo, specialmente in ambienti chiusi o quando si vola senza radiocomando.

Tuttavia, è importante notare che il drone dispone di sensori di ostacoli solo nella parte inferiore, il che significa che in volo dovremo fare attenzione a non farlo avvicinare troppo a oggetti che potrebbero essere fuori dal suo campo visivo.

Caratteristiche tecniche

Un aspetto che merita di essere approfondito è il comparto tecnico del DJI Neo. Partiamo dalla memoria interna: con una capacità di 22 GB, questo drone permette di registrare fino a 40 minuti di video in risoluzione 4K o 55 minuti in Full HD a 1080p. La risoluzione video massima è in Ultra HD 4K a 30 FPS, garantendo immagini nitide e dettagliate, perfette per creare contenuti di alta qualità. La stabilizzazione dei video è garantita da un sistema meccanico ad asse singolo, integrato con la tecnologia RockSteady e Horizon Balancing, che rende le riprese fluide anche in condizioni di vento fino al livello 4.

Il sistema di intelligenza artificiale del DJI Neo è altrettanto sorprendente. Questo drone è capace di riconoscere e seguire automaticamente un soggetto in movimento, rendendolo perfetto per catturare video durante attività come ciclismo o trekking.

Inoltre, grazie ai comandi vocali, il Neo può essere controllato senza dover utilizzare il radiocomando, offrendo un’esperienza d’uso a 360 gradi. Questa caratteristica, unita alla connessione WiFi, permette di pilotare il drone fino a una distanza di 50 metri tramite il joystick virtuale presente nell’app DJI Fly.

Se si utilizza il radiocomando DJI RC-N3, la distanza massima di trasmissione video si estende fino a 10 km, rendendo il Neo adatto anche per volare in spazi aperti più ampi.

Le modalità di volo

Uno dei punti di forza del DJI Neo sono le modalità di volo preimpostate. Questo drone è dotato di sei modalità diverse, tutte selezionabili tramite un tasto sul dorso del drone. Le modalità includono:

Dronie: il drone si allontana dal soggetto in diagonale, offrendo una ripresa scenografica e d’effetto. Cerchio: il drone gira intorno al soggetto, mantenendo un’inquadratura stabile e dinamica. Ascesa: il drone sale verticalmente, offrendo una vista panoramica dall’alto. Spotlight: il drone mantiene il focus su un soggetto in movimento, seguendolo automaticamente. Spirale: il drone vola attorno al soggetto descrivendo un percorso a spirale, ideale per riprese coinvolgenti. Boomerang: il drone si allontana e ritorna verso il soggetto descrivendo un’ellisse, creando un effetto molto interessante.

Queste modalità sono particolarmente adatte per chi desidera fare riprese professionali senza avere una grande esperienza di volo, poiché tutte avvengono in modo completamente automatico, permettendo al pilota di concentrarsi unicamente sulla creazione del contenuto.

App DJI Fly e funzioni aggiuntive

Durante i test, ho utilizzato l’app DJI Fly, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. L’app è molto intuitiva e permette di collegare rapidamente il drone via WiFi, senza necessità di radiocomando. L’interfaccia utente è stata recentemente aggiornata, risultando molto chiara e ricca di funzioni. Oltre al volo manuale, l’app offre strumenti per l’editing video e la condivisione rapida dei contenuti sui social media, semplificando notevolmente il processo di post-produzione.

Il DJI Neo è anche compatibile con i visori DJI Goggles e con il controller RC Motion, per un’esperienza di volo ancora più immersiva e coinvolgente. La possibilità di combinare il drone con questi accessori, oltre ai comandi vocali e alle modalità preimpostate, lo rende uno strumento estremamente versatile, capace di soddisfare le esigenze di chi vuole un drone semplice da usare ma con prestazioni elevate.

Prestazioni di volo e autonomia

Durante il volo, il DJI Neo si è comportato molto bene. Le riprese sono risultate stabili e fluide, anche durante il test delle modalità automatiche come il “Cerchio” e il “Boomerang”. Il sistema di tracking del soggetto è preciso e non ha mai perso la mia posizione, anche quando mi sono spostato rapidamente nel parco. Inoltre, la funzione di ritorno automatico alla mano funziona in maniera impeccabile, un dettaglio che sottolinea l’attenzione di DJI per la facilità d’uso.

In termini di autonomia, il DJI Neo può volare per circa 20-25 minuti con una singola carica, a seconda delle condizioni di vento e del tipo di modalità utilizzata. Grazie alle due batterie extra incluse nella versione Fly More Combo, si può prolungare l’esperienza di volo per oltre un’ora, garantendo così la possibilità di realizzare più riprese senza interruzioni.

Pro e contro

Vediamo ora alcuni pro e contro di questo drone:

Pro:

Estrema portabilità grazie al design compatto e al peso ridotto;

grazie al design compatto e al peso ridotto; Modalità di volo automatiche intuitive , ideali per creare riprese spettacolari senza sforzo;

, ideali per creare riprese spettacolari senza sforzo; Buona qualità video con registrazioni in 4K stabilizzate;

con registrazioni in 4K stabilizzate; Memoria interna capiente (22 GB), sufficiente per molte riprese;

(22 GB), sufficiente per molte riprese; Compatibilità con comandi vocali, DJI Goggles e RC Motion per un’esperienza di volo flessibile;

Contro:

Sensori di ostacoli limitati solo nella parte inferiore, il che può rappresentare un rischio in alcuni ambienti.

solo nella parte inferiore, il che può rappresentare un rischio in alcuni ambienti. Autonomia non eccezionale, soprattutto se utilizzato senza le batterie aggiuntive.

Prezzo e conclusioni

Il DJI Neo è un drone che sorprende per la sua facilità d’uso e le numerose funzionalità integrate. Perfetto per chi desidera un drone da utilizzare senza complicazioni, offre un’ottima qualità video e modalità automatiche che lo rendono ideale per le riprese creative. La portabilità e la leggerezza lo rendono il compagno perfetto per chi viaggia spesso e vuole creare contenuti di qualità ovunque si trovi.

Se siete alla ricerca di un drone che faccia quasi tutto da solo e che vi segua fedelmente durante le vostre avventure, il DJI Neo è sicuramente una scelta da considerare. Lo potete acquistare al prezzo di 199,00 euro, oppure la versione Fly More Combo da noi in prova costa 349,00 euro.